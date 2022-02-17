"Мессі був головним баластом у матчі проти Реала": екс-хавбек ПСЖ знову знищив аргентинця
Колишній півзахисник ПСЖ Жером Ротен продовжує кидати критичні стріли у бік Ліонеля Мессі.
"Наразі це виглядає як помилка селекції. Звісно, для продажу футболок перехід Мессі – це чудово. Люди ходять подивитися на його гру за ПСЖ. Але слід визнати, що він нічого не приносить ПСЖ у спортивному плані.
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Головна проблема полягає в тому, що матч із Реалом – велика гра, в якій ми чекаємо блиску великих гравців. Але сьогодні Лео був головним баластом. Технічні помилки, втрати, незабитий пенальті – таке може статися з кожним. Найяскравіше це видно з його поведінки. Він дивиться на бутси і ніби чимось невдоволений. Навіть стандарти він виконує якось дивно", – цитує Ротена RMC Sport.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе на останніх хвилинах забив єдиний гол, який дав ПСЖ перевагу перед виїздом в Мадрид.
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