"Наразі це виглядає як помилка селекції. Звісно, ​​для продажу футболок перехід Мессі – це чудово. Люди ходять подивитися на його гру за ПСЖ. Але слід визнати, що він нічого не приносить ПСЖ у спортивному плані.

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Головна проблема полягає в тому, що матч із Реалом – велика гра, в якій ми чекаємо блиску великих гравців. Але сьогодні Лео був головним баластом. Технічні помилки, втрати, незабитий пенальті – таке може статися з кожним. Найяскравіше це видно з його поведінки. Він дивиться на бутси і ніби чимось невдоволений. Навіть стандарти він виконує якось дивно", – цитує Ротена RMC Sport.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе на останніх хвилинах забив єдиний гол, який дав ПСЖ перевагу перед виїздом в Мадрид.

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