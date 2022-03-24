"Улучшат ли ситуацию Лео 10 дней в сборной Аргентины? Поможет ли это ему лучше завершить сезон с ПСЖ? Я настроен скептически.

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Истории любви с ПСЖ так и не получилось. Это должно закончиться в июне. Так будет лучше всего для всех", – цитирует Ротена RMC Sport . Ранее экс-футболист говорил, что разочаровался выступлениями аргентинца в Париже в целом и против Реала в частности.

К слову, Лионель провел 26 поединков за ПСЖ, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Также Лео часто слышит критику фанатов парижского гранда.