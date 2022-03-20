"Мессі заслужив, щоб у Барсі двері перед ним завжди були відчинені. Поки я тренер цієї команди, він може відвідати наше тренування будь-якого дня або поговорити зі мною.

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Те, що він нам дав, безцінне. Він – найкращий футболіст в історії. Але зараз Лео має чинний контракт із ПСЖ, розрахований на два роки", – цитує наставника каталонців Mundo Deportivo.

Зауважимо, вже сьогодні, 20 березня, на Барселону чекає протистояння з Реалом в Прімері. Мессі свого часу провів проти мадридців 47 поєдинків, у яких здобув 20 перемог.

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