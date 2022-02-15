"Мессі не залишить у ПСЖ жодного сліду. Це хлопець іншого клубу, Барселони, і це його життя. Те саме стосується і міста. Він їздить до Барселони на вихідні. Мессі просто проходив повз, ніхто не очікував його тут, навіть він сам. Лео підписав контракт на 2 сезони у 34 роки. Це справді найкращий гравець в історії, але він уже не той.

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Мессі не може грати так, як раніше. І, крім того, і це найголовніше, у нього немає гарної команди та товаришів. У клубі треба почуватися добре, а зараз у ПСЖ багато проблем із адаптацією. Це впливає на особисте життя. Тож я не думаю, що він залишить такий слід, як Ібрагімович. Хоча історія ПСЖ коротка, але там були такі великі гравці як Раї, Луїс Фернандес... Мессі не вписується туди", – поділився Ротен у інтерв'ю Marca.

Додамо, що Ліонель провів 20 поєдинків за ПСЖ, у яких забив 7 голів та віддав 8 асистів. Сьогодні аргентинець може зіграти у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

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