СК Дніпро-1 завдяки дублю Булеци переміг Олександрію

Два українських клуби, скориставшись паузою у чемпіонаті України, провели товариський поєдинок.

Товариський матч

СК Дніпро-1 – Олександрія – 2:1

Голи: Булеца, 26, 50 – Безбородько, 12

Двотижневу перерву, викликану матчами збірних, кожен заповнював по-різному: хтось проводив внутрішньокомандні спаринги, аби переглянути молодь, хтось полетів на міні-збори за кордон, а хтось проводив товариські матчі зі "старими знайомими". Саме так вчинили СК Дніпро-1 та учасник поточного розіграшу групового раунду Ліги Європи – Олександрія. До слова, цей спаринг можна назвати матчем-відповіддю, адже ці команди вже проводили контрольний матч перед стартом цього чемпіонату на олександрійському стадіоні Ніка, який закінчився перемогою господарів 2:1.

Коноплянка: Гравці СК Дніпро-1 кусали Шахтар, як могли

У звітній грі дніпряни не могли розраховувати на трьох збірників – Владислав Супряга і Олександр Назаренко зараз у молодіжної збірній України, а Арсеній Батагов в юнацькій збірній U-19. Крім того, на розминці перед грою пошкодження отримав Ігор Когут, і його у стартовому складі замінив Сергій Булеца.

Саме він став героєм матчу, забивши двічі. Однак першими пропустили саме господарі: на 12-й хвилині Гречишкін довгим пасом вивів сам на сам з Юрчуком Безбородька і форвард олександрійців впевнено реалізував свій шанс. В середині тайму дніпряни відновили рівновагу – Олександр Сафронов на правому фланзі відпасував на Сергія Булецу, який чітко розібрався у чужому штрафному майданчику, завдавши потужного удару під поперечину – 1:1.

Степаненко проаналізував зміни в СК Дніпро-1 після виходу команди в УПЛ

А на початку другого тайму господарі вийшли вперед – коркішко прострелив з лівого флангу і м’яч дійшов до Булеци, який впевненим ударом оформив дубль. В олександрійців було кілька можливостей зрівняти рахунок, однак дніпряни впевнено контролювати ситуацію на полі, давши можливість супернику бити тільки з-за меж штрафного майданчику.

СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"