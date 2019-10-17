Худжамов: У мене немає гойдалок, поганий Путін чи ні – поганий, с*ка, поганий

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов поділився думкою про війну на Сході України.

"Іноді інфоприводи створюються, щоб відвернути людей від реальної серйозної проблеми. Пошук зради або перемоги дає потрібним людям, які сформували цей інфопривід, можливість перемикати увагу і щось "провертати".

Не знаю, правильно це чи неправильно. Як ти можеш привчити людину любити Україну? Якщо вона її не любить – ти її не змусиш. Я люблю Україну, про це знають всі. Нікого не соромлюся, хоча доводилося чути всяке.

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Але на таких людей, за великим рахунком мені нас**ти. У мене своя позиція, я її дотримуюсь. У цьому питанні у мене немає гойдалок. А може Путін непоганий, а може поганий. Поганий, с*ка, поганий.

Коли у 2016-му році я приїхав до Маріуполя, стояли рекламні бокси з фотографіями хлопців, які загинули під час оборони міста. Багато молодих пацанів, наші ультраси воювали, я з ними спілкувався. Як це не поганий, як це не війна, як це, бл*ть, "сторонами конфлікту" можна називати?

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Це справжнісінька війна, вже пора "роздуплитись", а не говорити, що у нас є сторони конфлікту, це громадянська війна або ще щось. Яка громадянська війна? Днями трапився на очі ролик: чувак у Держдумі Росії виступає і вони дають дозвіл на використання військових сил на території України. Це громадянський конфлікт? Та де там", – розповів Худжамов в інтерв’ю виданню Sportarena.

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