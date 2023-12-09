Ілля Забарний традиційно вийшов у стартовому складі. Команда українця набрала 10 очок з 12 за попередні 4 тури, тож приїхала на стадіон Олд Траффорд, видавши другу найкращу серію серед усіх клубів. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Борнмут на "Футбол 24", стартував о 17:00. Вибуховий початок миттєво оголив проблемні місця господарів. Шоу ледь не привіз пенальті, але Соланке надто картинно падав після контакту з Онана. А на 5 хвилині Льюїс Кук блискуче зіграв у пресингу на правому фланзі, випередивши Мактоміная і прострілив на лінію воротарського, де той же нападник гостей п'ятою покотив повз голкіпера. Відзначаємо і ризикований пас Фернандеша, і надто пасивні дії Амрабата, Шоу та Магвайра.

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Команда тен Хага відповіла загрозою від захисників. Далот і Регілон у штрафному Борнмута пробивали самі та знаходили ударні позиції для партнерів. Магвайр навісним ударом головою змусив політати Нету. Марсьяль добротно пресингує з перших хвилин. Забарний необачно вибивав під тиском француза, який перехопив м'яч своїм блоком, але екс-воротар Барселони вчасно вибіг з воріт і підстрахував нашого легіонера. Онана диво-сейвом потягнув розстрільний удар Соланке головою, Таверньє добив у сітку, але офсайд перед першою спробою.

Вінгер Борнмута отримав жовту за буцімто надто довгу підготовку виконання кутового. Таверньє не міг стримати емоцій обурення, але подав ідеально на голову Забарного з правого кута воротарського - Далот на дальній стійці вибив на ще один корнер. Ілля в одному з попередніх епізодів якісно відігрв на перехопленні. Це Гарначо відкрився ліворуч за спинами захисників, але українська стіна завадила Марсьялю, який вже заносив ногу на удар у межах воротарського.

І знову привозить МЮ на своїй половині. Мактомінай недбало покотив назад, високе перехоплення "вишеньки" стрімко перетворюють у розрізну передачу - Соланке влучає у ліву стійку. Зі стандартами і пресингом гостей МЮ сьогодні ніяк не дає раду. Дуже гострі ці випади підопічних Іраоли. Щільно діє Забарний проти Марсьяля і в серединці, тактичний фол далеко від воріт. Як і в матчі з Крістал Пелас, Ілля ледь не персонально стежить за французьким центрфорвардом суперника.

А тепер уже круте закидання з правого флангу на Соланке, який обігрався із Семеньйо, але нічого не вдіяв проти шлагбауму Магвайра - нарешті хоч якесь тверде рішення в обороні манкуніанців. Друга половина стартує серією з 4 ударів поспіль - усі від МЮ, усі заблоковані. Непогано відіграв ці епізоди і Забарний, який переборщив з перетягуванням футболки Хьойлунда, зриваючи небезпечну атаку господарів на дальніх підступах. Данець так просив жовту для українця, що отримав "гірчичника" сам.

Борнмут намагається огризатися у стрімких контрах. Після перерви гості ще менше володіють м'ячем, ніж у першій половині. Контроль манчестерців виріс з 73 до 77 відсотків. Бруну з допомогою простенької стіночки відіграв Забарного, проте удар Хьойлунда заблокував у відчайдушному підкаті Сенесі. Інший португалець загострив на протилежному, правому фланзі. Далот отримав пас, виконав добрячий ривочок і стіночку, а насамкінець пробив з гострого кута в зовнішню сітку.

До 68 хвилини Борнмут навіть жодного удару за другий тайм не завдав. Вийшов Біллінг, і на 68 хвилині забив розстрільним ударом з подачі Таверньє. Ще один гол з другого поверху. Сенесі перевисів Магвайра, реалізувавши подачу того ж Таверньє з кутового. Довели до розгрому за якихось 5 хвилин. Амрабат ризиковано віддав у центр, Магвайра накрили у пресингу, Еванс підкоригував на хід. Уттара, ще один джокер Борнмута з лави запасних, довів до 0:4 на 90+3. Однак VAR скасував через влучання в руку Данго.

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