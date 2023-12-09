В рамках суботньої програми АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 16-й тур

Шеффілд – Брентфорд – 1:0

Голи: Макеті, 45+1

Брайтон – Бернлі – 1:1

Голи: Адінгра, 77 – Одобер, 45

Вулверхемптон – Ноттінгем Форест – 1:1

Голи: Кунья, 32 – Тоффоло, 14

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Шеффілд у рідних стінах переграв Брентфорд. Героєм "блейдс" став Макеті, який у компенсований до першого тайму час вирішив пробити з правого кута штрафного. М'яч за фантастичною траєкторією залетів у дальню дев'ятку – 1:0. По правді кажучи, "джмелі" нічого цікавого в цьому матчі й не зробили, тож поразка була по ділу.

Єгор Ярмолюк розпочав матч у запасі, але вийшов одразу по перерві. Статистика у нашого земляка чудова – 5 переможних єдиноборств з 5-ти, 2 успішних спроби дриблінгу з 2-х, 2 відбирання з 2-х спроб. Передач під удар не провів, але із 17-ти пасів 14 виявились точними; із 25 дотиків було допущено тільки 4 втрати. Портал Sofascore за такий виступ поставив йому найвищий для "джмелів" бал (7,3).

Шеффілд набрав 8 очок, а до виходу із зони вильоту команді бракує ще трьох балів. Брентфорд залишився одинадцятим.

У паралельній зустрічі Брайтон допустив чергову осічку, розписавши нічию з Бернлі (1:1) – причому підопічним Роберто Де Дзербі ще й довелося відігруватись. І це при рахунку 23:6 за ударами. Попри це, "чайки" непогано тримаються у турнірній таблиці, розташувавшись у чотирьох очках від зони ЛЧ. У Бернлі ж рівність з Шеффілдом (вони обидва в зоні вильоту).

Вулверхемптон розписав нічию з Ноттінгемом (1:1). Обидва голи були проведені в перші півгодини. Варто відзначити форварда "вовків" Кунью – він став лишень четвертим бразильцем в історії, якому вдалося забити або віддати асист у п'яти матчах АПЛ поспіль (раніше це робили тільки Габі Жезус, Габі Мартінеллі та Елано).

Його влучний постріл допоміг команді втриматись у середині турнірної таблиці. Ноттінгем же тримається у п'яти очках від зони вильоту.

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