Черговий тур АПЛ дарує українським глядачам вдосталь цікавих матчів для перегляду. Стартові склади та посилання на прямі трансляції – у цій новині на Футбол 24.

Сьогодні о 17:00 за київським часом гратимуть відразу 2 команди з нашими легіонерами. Борнмут з 4-матчевою безпрограшною серією приїхав у гості до Манчестер Юнайтед. Ілля Забарний продовжує свою ідеальну серію – український центрбек незмінно виходить у старті "вишень" 16-й тур поспіль.

Натомість Єгор Ярмолюк випав з основи Брентфорда, хоча у трьох минулих турах виглядав непогано. "Бджоли" грають на полі найгіршої команди АПЛ – Шеффілд Юнайтед.

Обидва матчі можна подивитися на платформі Setanta Sports, а гру МЮ – Борнмут покаже і MEGOGO.

Стартовий склад Борнмута:

Стартовий склад Брентфорда: