Ярмолюк випав з основи Брентфорда, Забарний продовжив ідеальну серію: склади команд українців на матчі АПЛ
Сьогодні о 17:00 за київським часом гратимуть відразу 2 команди з нашими легіонерами. Борнмут з 4-матчевою безпрограшною серією приїхав у гості до Манчестер Юнайтед. Ілля Забарний продовжує свою ідеальну серію – український центрбек незмінно виходить у старті "вишень" 16-й тур поспіль.
Натомість Єгор Ярмолюк випав з основи Брентфорда, хоча у трьох минулих турах виглядав непогано. "Бджоли" грають на полі найгіршої команди АПЛ – Шеффілд Юнайтед.
Обидва матчі можна подивитися на платформі Setanta Sports, а гру МЮ – Борнмут покаже і MEGOGO.
Стартовий склад Борнмута:
Стартовий склад Брентфорда:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter