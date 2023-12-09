Друга після Арсенала команда в таблиці АПЛ завітала в гості до клубу, який набрав 1 бал за попередні 4 тури. Матч, як і онлайн-трансляція Крістал Пелас – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 14:30. Очевидна перевага гостей у перші 20 хвилин: 72% контролю, 0:4 за ударами. Найгостріше діють флангові захисники. Александер-Арнольд ставорив 2 моменти для партнерів, Цімікас пробивав сам і міг асистувати. Однак самі ці 4 спроби - не такі й небезпечні. Лише 1 удар з меж штрафного, та й то Гравенберх тільки туди зайшов, а його постріл заблокували.

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А ось перша ж нагода лондонців була вогняною. Айю класно відірвався на правому фланзі та вирізав на лівий край воротарського, де Аліссон перевів удар Лерми у стійку, а далі з лінії виніс Трент. Едуар на 31 хвилині заробив пенальті, але дуже сумнівне рішення Енді Медлі скоригував VAR. По-перше, є сумніви в тому, що Ван Дейк збивав нападника "орлів". По-друге, і це найбільше вплинуло на зміну думки судді, Х'юз перед тим хапав руками й ставив підніжку Ендо, тож високе перехоплення трансформувалося у фол.

Традиційно дуже сумний Ліверпуль попереду в гостьових поєдинках на фоні домашньої феєрії. Крістал Пелас створив менше ситуації, але був у них набагато гострішим, ніж команда Клоппа за всі свої спроби. Ну, хоч якась тінь креативу на 45+2 хвилині. Імпровізований трикутник загострив праворуч: Собослай покотив за спини захисникам, Александер-Арнольд вирізав у штрафний, удар Салаха заблокували, а сам же угорець спробував добити - над поперечиною. Це був єдиний спалах Ліверпуля за більш ніж 30 хвилин після попередньої своєї спроби забити.

Склалося враження, ніби значно іменитіші гості просто кудись вийшли - зробити собі перерву на каву чи іншу фієсту. Починаючи із сезону 2003-04, жодна команда АПЛ не віддала меншу кількість точних пасів (54), ніж Крістал Пелас сьогодні (55% точності). Однак при цьому лондонці набили вдвічі кращий xG (0,5:0,24). У перерві Ходжсон замінив центрфорварда Едуара, вийшов Матета. Клопп відповів перестановкою в центрі поля - номінальний центрбек Джо Гомес, який останнім часом і на обох флангах оборони встиг пограти, відправив перепочити японського порника Ендо. Трент перейшов у півзахист.

Джо перебрався праворуч і саме з нього почався гострий контрвипад Крістал Пелас. Надто наївно вискочив на суперника, пішла швидка передача в його зону, Трент з півзахисту підстраховує якось краще, ніж на позиції правого фулбека. Відзначаємо і не зовсім переконливі дії Кванси в захисті та початку атак. Конате готується вийти. Однак 20-річний центрбек Ліверпуля встигає привести пенальті. На 55 хвилині Медлі знову побіг до моніторів за підказкою VAR і призначив пенальті. Кванса навіщось дав по нозі Матета після банального і примітивного прострілу з флангу, коли поруч був ще й Ван Дейк. Сам постраждалий легко покотив з 11-метрової позначки по центру, відправивши голкіпера гостей в лівий кут.

Гакпо також замінив пасивного і провального сьогодні в єдиноборствах Гравенберха. А моменти знову в "орлів". Шлупп добряче напріг Аліссона. За контаками з м'ячем у чужому штрафному станом на 65 хвилин веде... Крістал Пелас: 16 проти 13. Тим часом Салах жахливим пасом не вперше запоров контратаку. Прокляття часового слоту 12:30 (за британським часом) знову переслідує Ліверпуль? Воля до камбеків перемагає. Харві Елліот тільки замінив Дарвіна Нуньєса, як заробив другу жовту для Джордана Айю. На все про все одна хвилина.

А ще через кільканадцять секунд Ліверпуль зрівняв. Зіграла інша заміна. Кьортіс Джонс після подачі Гакпо відкотив Салаху, який прошив Джонстона. Якби Мохамед не забив з першого ж влучного удару Ліверпуля за 76 хвилин, призначили б пенальті, адже джокера Клоппа збивали в момент пасу. Показали, за що 32-річний ганський вінгер отримав першу жовту. На 60 хвилині Айю виставив ногу перед Ван Дейком, який розігрував штрафний у центрі поля. Безглуздя на рівному місці, яке нівелювало зусилля всієї команди.

Сем Джонстон отримав травму на 87 хвилині. В АПЛ дебютує 29-річний голкіпер Ремі Метьюз, який 2,5 року тому приходив у статусі третього воротаря. На 90+2 він пропустив дебютний гол. Елліот після пасу Салаха бахнув здалеку. Харві ще й асистом ледь не відзначився. Розрізним пасом вивів Діаса на побачення з кіпером, але офсайд. А ще менш ніж 2 місяці тому цей же Елліот, який перевернув усю гру сьогодні, програв з молодіжною збірною Англії Україні U-21 у відборі на Євро-2025! Крістал Пелас створив ще момент зі стандарту - Аліссон виручив, хоча й підозри на офсайд були. ЛІверпуль набирає 37 очок і випереджає Арсенал Зінченка на 1 бал.