Манчестер Юнайтед розгромно поступився Борнмуту в 16 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Матч можна описати одним реченням – МЮ володіє м'ячем, а забиває Борнмут. "Вишні" відкрили рахунок вже на 5-й хвилині зустрічі. Кук перехопив передачу Бруну, пролетів повз суперників і виконав зручний простріл на Соланке.

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По перерві Борнмуту вистачило двох ударів, щоб довести справу до розгрому. Біллінг і Сенесі головами замикали подачі Тавернієра – 3:0. Забарний провів солідний матч, а його команда довела безпрограшну серію в АПЛ до 5 турів.