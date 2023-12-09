Илья Забарный традиционно вышел в стартовом составе. Команда украинца набрала 10 очков из 12 за предыдущие 4 тура, поэтому приехала на стадион Олд Траффорд, выдав вторую лучшую серию среди всех клубов. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Борнмут на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Взрывное начало мгновенно обнажило проблемные места хозяев. Шоу едва не привез пенальти, но Соланке слишком картинно падал после контакта с Онана. А на 5 минуте Льюис Кук блестяще сыграл в прессинге на правом фланге, опередив Мактоминай и прострелив на линию вратарской, где тот же нападающий гостей пяткой покатил мимо голкипера. Отмечаем и рискованный пас Фернандеша, и слишком пассивные действия Амрабата, Шоу и Магуайра.

Ярмолюк выпал из основы Брентфорда, Забарный продолжил идеальную серию: составы команд украинцев на матчи АПЛ

Команда тен Хага ответила угрозой от защитников. Далот и Регилон в штрафной Борнмута пробивали сами и находили ударные позиции для партнеров. Магуайр навесным ударом головой заставил полетать Нету. Марсьяль добротно прессингует с первых минут. Забарный опрометчиво выбивал под давлением француза, перехватившего мяч своим блоком, но экс-вратарь Барселоны вовремя выбежал из ворот и подстраховал нашего легионера. Онана чудо-сейвом потащил расстрельный удар Соланке головой, Тавернье добил в сетку, но офсайд перед первой попыткой.

Вингер Борнмута получил желтую за якобы слишком длинную подготовку исполнения углового. Тавернье не мог сдержать эмоций возмущения, но подал идеально на голову Забарного с правого угла вратарской – Далот на дальней штанге выбил на еще один корнер. Илья в одном из предыдущих эпизодов качественно отыграл на перехвате. Это Гарначо открылся слева за спинами защитников, но украинская стена помешала Марсьялю, который уже заносил ногу на удар в пределах вратарской.

И снова приводит МЮ на своей половине. Мактоминай небрежно покатил назад, высокий перехват "вишенки" стремительно превращают в разрезную передачу – Соланке попадает в левую стойку. Со стандартами и прессингом гостей МЮ сегодня никак не справляется. Очень острые эти выпады подопечных Ираолы. Плотно действует Забарный против Марсьяля и в серединке, тактический фол вдали от ворот. Как и в матче с Кристал Пэлас, Илья едва ли не персонально следит за французским центрфорвардом соперника.

А теперь уже крутой заброс с правого фланга на Соланке, обыгравшегося с Семенйо, но ничего не сделавшего против шлагбаума Магуайра – наконец-то хоть какое-то твердое решение в обороне манкунианцев. Вторая половина стартует серией из 4 ударов подряд – все от МЮ, все заблокированы. Неплохо отыграл эти эпизоды и Забарный, который переборщил с перетягиванием футболки Хёйлунда, срывая опасную атаку хозяев на дальних подступах. Датчанин так просил желтую для украинца, что получил "горчичник" сам.

Удачный выход Ярмолюка не помог Брентфорду избежать поражения, Де Дзерби разделил очки с аутсайдером

Борнмут пытается огрызаться в стремительных контрах. После перерыва гости еще меньше владеют мячом, чем в первой половине. Контроль манчестерцев вырос с 73 до 77 процентов. Бруну с помощью простенькой стеночки отыграл Забарного, однако удар Хёйлунда заблокировал в отчаянном подкате Сенеси. Другой португалец обострил на противоположном, правом фланге. Далот получил пас, выполнил хороший рывочек и стеночку, а в конце пробил с острого угла во внешнюю сетку.

До 68 минуты Борнмут даже ни одного удара за второй тайм не нанес. Вышел Биллинг, и на 68 минуте забил расстрельным ударом с подачи Тавернье. Еще один гол со второго этажа. Сенеси перевесил Магуайра, реализовав подачу того же Тавернье с углового. Довели до разгрома за каких-то 5 минут. Амрабат рискованно отдал в центр, Магуайра накрыли в прессинге, Эванс подкорректировал на ход. Уттара, еще один джокер Борнмута со скамейки запасных, довел до 0:4 на 90+3. Однако VAR отменил из-за попадания в руку Данго.

Ливерпуль в большинстве добил кризисного соперника и лишил Зинченко лидерства – игру перевернул жертва сборной Украины