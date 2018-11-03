Манчестер Сіті може включити Зінченка в угоду про трансфер гравця, який стане заміною Фернандінью

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав ще один потенційний варіант розвитку кар'єри.

Манчестер Сіті серйозно взявся за пошуки опорника. Головний претендент на переїзд на Етіхад – 21-річний хавбек Ліона Танге Ндомбеле. "Містяни" планують придбати його вже цієї зими за 40 мільйонів фунтів, повідомляє респектабельний The Telegraph.

Чемпіони Англії давно слідкують за французом і задоволені його прогресом. Талановитий гравець вразив Ман Сіті, зокрема, в очному протистоянні з Ліоном в Лізі чемпіонів у групі Шахтаря. Хосеп Гвардіола вважає, що Ндомбеле відразу нав'яже боротьбу Фернандінью за місце в основі, а в довгостроковій перспективі – стане заміною бразильцю.

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На думку Гвардіоли, зараз у його розпорядженні немає футболістів, які могли б зіграти на рівні Фернандінью в опорній зоні. У той же час Ндомбеле володіє схожою фізичною силою, агресією та атлетизмом, а також має хороше відчуття позиції та високий ігровий інтелект.

За інформацією джерела, якщо Манчестер Сіті вирішить зробити Ліону пропозицію, а виділеної суми виявиться замало для трансферу, "містяни" можуть включити в угоду Олександра Зінченка. Така пропозиція стане привабливішою для Ліона.

Нагадаємо, що Зінченко взимку може покинути Манчестер Сіті в пошуках ігрового часу – гравцем досі цікавиться іспанський Бетіс. У цьому сезоні українець провів у складі "блакитних" 3 матчі на позиції лівого захисника.

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