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Манчестер Сіті може включити Зінченка в угоду про трансфер гравця, який стане заміною Фернандінью

14:28 484 Читать на русском
Манчестер Сіті може включити Зінченка в угоду про трансфер гравця, який стане заміною Фернандінью
Олександр Зінченко / Twitter

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав ще один потенційний варіант розвитку кар'єри.

Манчестер Сіті серйозно взявся за пошуки опорника. Головний претендент на переїзд на Етіхад – 21-річний хавбек Ліона Танге Ндомбеле. "Містяни" планують придбати його вже цієї зими за 40 мільйонів фунтів, повідомляє респектабельний The Telegraph.

Чемпіони Англії давно слідкують за французом і задоволені його прогресом. Талановитий гравець вразив Ман Сіті, зокрема, в очному протистоянні з Ліоном в Лізі чемпіонів у групі Шахтаря. Хосеп Гвардіола вважає, що Ндомбеле відразу нав'яже боротьбу Фернандінью за місце в основі, а в довгостроковій перспективі – стане заміною бразильцю.

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На думку Гвардіоли, зараз у його розпорядженні немає футболістів, які могли б зіграти на рівні Фернандінью в опорній зоні. У той же час Ндомбеле володіє схожою фізичною силою, агресією та атлетизмом, а також має хороше відчуття позиції та високий ігровий інтелект.

За інформацією джерела, якщо Манчестер Сіті вирішить зробити Ліону пропозицію, а виділеної суми виявиться замало для трансферу, "містяни" можуть включити в угоду Олександра Зінченка. Така пропозиція стане привабливішою для Ліона.

Нагадаємо, що Зінченко взимку може покинути Манчестер Сіті в пошуках ігрового часу – гравцем досі цікавиться іспанський Бетіс. У цьому сезоні українець провів у складі "блакитних" 3 матчі на позиції лівого захисника.

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