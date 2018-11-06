Манчестер Сіті – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар їде в гості до Манчестер Сіті в рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 7 листопада в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Шахтар, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Судячи з коефіцієнтів авторитетної контори Bwin, Шахтар взагалі не має шансів у цьому матчі. Перемога "гірників" оцінюється космічними цифрами – 23, тоді як на успіх Манчестер Сіті можна поставити лише за 1.11. На нічию традиційно для таких випадків дають щось середнє – 9.75.

Фахівці William Hill погоджуються з таким котуванням, але прогнозують дуже результативний матч – очікується не менше 3 голів. Тотал більше 3,5 має коефіцієнт 1.73, а відповідний тотал менше – 2.

У той же час букмекери вважають, що Шахтар взагалі не заб'є на Етіхаді. Коефіцієнт на "сухі" ворота Манчестер Сіті – 1.67, а гол "гірників" оцінюється в 2.1. Найкращі шанси відзначитися за команду Паулу Фонсеки дають Жуніору Мораєсу – коефіцієнт 3.75.

Відзначимо, що попередня зустріч команд у Харкові завершилася розгромом Шахтаря – 0:3. Після 3 турів групового етапу Ліги чемпіонів українська команда з 2 очками посідає 3 місце у квартеті F. Манчестер Сіті очолює групу з 6 пунктами.

Шахтар – Манчестер Сіті: без Тайсона і Марлоса прірва, кінець історичної серії і болюче падіння у домашньому матчі ЛЧ