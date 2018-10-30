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Гвардіола вкрай незадоволений реалізацією Манчестер Сіті

09:45 686 Читать на русском
Гвардіола вкрай незадоволений реалізацією Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / Фото: Sky Sports

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від матчу проти Тоттенхема, в якому його команда здобула мінімальну перемогу.

"Це була відмінна перемога в особливих умовах, грати на такому полі було досить складно. Тим більше, ми протистояли одній з найсильніших команд Європи в фізичному плані.

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У нас було багато шансів, ми повинні були забивати більше, але не змогли цього зробити. Ми могли закінчити гру в перші 15-20 хвилин другого тайму.

Якщо ми продовжимо бути настільки марнотратними, то в тій же Лізі чемпіонів рано чи пізно поплатимося за це. Сподіваюся, що в цьому плані ми додамо. Хоча, граючи проти Тоттенхема, складно розраховувати на багато голів, особливо на такому полі.

Умови не були придатними для гри в футбол. Ми добре справлялися. Але це питання Прем'єр-ліги і Тоттенхема, сподіваюся, що вони зможуть вирішити цю проблему", – цитує Гвардіолу ВВС.

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Тоттенхем - Манчестер Сіті: Понеділок 29 жовтня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Сіті
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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Тоттенхем - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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