Шахтар почав користуватися іноваційною системою GPS-трекерів

Тренер Шахтаря з фітнесу Нуну Роману, який працює з "гірниками" близько півроку, розповів про адаптацію в Україні та інноваційні нововведення в команді.

"Час в Шахтарі – дуже позитивний і важливий для мене досвід. Думаю, що адаптація за ці шість місяців успішно завершена. Мені все подобається, а цей час я запам'ятаю на все життя.

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Звичайно, спочатку був шок – від іншої культури, від нової мови, навіть від організації роботи в клубі. Якщо говорити про Київ, то це швидше позитивний шок – не очікував, що буде таке чудове велике місто, яке так чудово мене прийме. Можу тільки подякувати всім українцям в цілому і особливо людям, які живуть тут, за те, що вони так мене прийняли.

У Шахтарі ми почали використовувати систему GPS-трекерів – технологію, що з'явилася не так давно. Весь футбольний світ постійно розширює можливості використання даної технології, і за останній час робляться дуже великі кроки вперед. Це допомагає нам відслідковувати навантаження, які футболісти отримують на тренуваннях і під час матчів. Так краще видно зусилля гравців – і індивідуальні, і колективні. Я вірю, що в майбутньому ми зможемо розуміти, які саме навантаження потрібні перед певною грою, і можна буде зробити так, щоб футболіст опинявся в своїй найкращій формі саме в день матчу. Ця технологія дозволяє підлаштовуватися під тактичну складову кожної команди", – цитує спеціаліста офіційний сайт Шахтаря.