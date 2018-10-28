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Історична перемога в дебютній ЛЧ, виліт від андердога та маска Зорро – всі протистояння Шахтаря з англійськими клубами

22 жовтня 22:42 2957 Читать на русском
Історична перемога в дебютній ЛЧ, виліт від андердога та маска Зорро – всі протистояння Шахтаря з англійськими клубами
Шахтар – Манчестер Сіті: раунд перший / фото: О. Осипов

"Футбол 24" напередодні матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті пригадує всі зустрічі "гірників" з представниками Англії.

Завтра, 22 жовтня, у Харкові відбудеться матч Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті. Поєдинок має колосальне значення для обох команд, яким для збереження шансів на вихід у плей-офф потрібна лише перемога.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Прийдешнє протистояння з чемпіоном Англії стане далеко не першим випробуванням для "гірників" проти представників Туманного Альбіону. "Футбол 24" пропонує своїм читачам пригадати всі двобої Шахтаря проти англійських клубів у єврокубках.

1. Шахтар – Арсенал (ЛЧ 2000/2001, груповий турнір) – 2:3, 3:0

Дебютна Ліга чемпіонів для Шахтаря. В матчі 2 туру у Лондоні "гірники" сенсаційно вели 2:0, а у рамці воріт дива творів молодий Юрій Вірт. Проте в підсумку імениті господарі зуміли дотиснути нахабних дебютантів та вирвали перемогу з рахунком 3:2.

Шахтар відігрався в матчі заключного туру. У Донецьку підопічні Віктора Прокопенка розгромили англійців з рахунком 3:0 завдяки голам атакувального тріо Бєлік – Воробей – Ателькін. Ця перемога дозволила донеччанам вибороти 3 місце в групі та путівку в Кубок УЄФА.

2. Шахтар – Тоттенхем (Кубок УЄФА 2008/09, 1/16 фіналу) – 2:0, 1:1

Той самий тріумфальний сезон для Шахтаря під керівництвом Мірчі Луческу. На шляху до перемоги в Кубку УЄФА 2008/09 "гірники" в 1/16 фіналу зустрілись із Тоттенхемом. У Донецьку Шахтар здолав суперника з рахунком 2:0 завдяки голам Євгена Селезньова та Жадсона.

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Матч-відповідь завершився унічию 1:1, яка влаштувала український клуб для проходу в наступну стадію змагань.

3. Шахтар – Арсенал (Ліга чемпіонів 2010/11, груповий турнір) – 1:5, 2:1

Третій раунд протистоянь "гірників" з англійськими клубами знову привів "гірників у Лондон. У матчі 3 туру ЛЧ 2010/11 підопічні Луческу розгромно програли Арсеналу з рахунком 1:5. За кілька тижнів вдома був взятий хоч і не такий переконливий, але все ж реванш – 2:1.

4. Шахтар – Фулхем (Ліга Європи 2010/11, 1/16 фіналу) – 1:2, 1:1

І знову жереб відправив донеччан у Лондон, проте цього разу Шахтар зіграв не проти гранда, а проти куди скромнішого Фулхема. Втім, це не допомогло команді Луческу – доволі несподівано лондонці за сумою двох матчів здолали "гірників" та пройшли у наступний раунд.

5. Шахтар – Челсі (Ліга чемпіонів 2012/13, груповий турнір) – 2:1, 2:3

Шахтар достойно протистояв чинному переможцю Ліги чемпіонів. У Донецьку донеччани виявились сильнішими (2:1), а от у матчі-відповіді у Лондоні Челсі взяв реванш з рахунком 3:2.

6. Шахтар – Манчестер Юнайтед (Ліга чемпіонів 2013/14, груповий турнір) – 1:1, 0:1

Вперше в історії протистоянь з англійськими клубами Шахтар зіграв не з командою з Лондона – суперником підопічних Луческу став Манчестер Юнайтед. На Донбас Арені команди не виявили сильнішого, а в Манчестері господарі мінімально здолали Шахтар.

7. Шахтар – Манчестер Сіті (Ліга чемпіонів 2017/18, груповий турнір) – 0:2, 2:1

Найсвіжіше в пам'яті протистояння. Минулого року Шахтар та Ман Сіті вже зустрічались у групі Ліги чемпіонів. В матчі 2 туру на Етіхаді "гірники" поступились 0:2, а в останньому турі команду Фонсеки влаштовувала лише перемога, тоді як Ман Сіті вже вирішив питання виходу з групи.

Шахтар не підвів, здолавши не надто вмотивованого суперника з рахунком 2:1 та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Саме після того матчу ми побачили Паулу Фонсеку в образі Зорро.

Резюме

Прийдешній матч проти Манчестер Сіті стане вже 8-м раундом в історії взаємостосунків Шахтаря та представників Англії. Цікаво, що досі в рамках Ліги чемпіонів Шахтар протистояв англійцям виключно у груповому турнірі, при цьому жодного разу не програв вдома, лише одного разу зігравши внічию та здобувши 3 перемоги.

Чи продовжиться вдала для "гірників" серія – дізнаємось зовсім скоро. Попри всі кадрові втрати вміння Шахтаря грати проти топ-клубів практично не викликає сумнівів.

Ліга чемпіонів3 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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