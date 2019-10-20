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Шикарний виступ Мессі, Грізманна та Суареса у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 0:3

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Шикарний виступ Мессі, Грізманна та Суареса у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 0:3
Ейбар – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Барселона не мала жодних проблем у матчі 9 туру Прімери проти Ейбара. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

 
Антуан Грізманн 13’
Ліонель Мессі 58’
Луїс Суарес 66’
13’ Антуан Грізманн
58’ Ліонель Мессі
66’ Луїс Суарес

Каталонці вирішили не відкладати справу у довгий ящик і вийшли вперед вже на 13 хвилині завдяки голу Грізманна.

Грізманн відзначив покращення своєї взаємодії з Мессі та Суаресом – зіркове тріо Барселони розірвало Ейбар

Після перерви напруга біля воріт Ейбара зросла ще більше, адже увімкнулися Мессі та Суарес. Аргентинець та уругваєць разом з Грізманном влаштували неймовірні каруселі біля воріт "зброярів", які просто не встигали за швидкими переміщеннями тріо.

3:0 – Барселона здобула впевнену перемогу і вийшла на перше місце чемпіонату Іспанії.

Барселона на виїзді розгромила Ейбар та очолила турнірну таблицю Прімери

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Теги
Іспанія Ейбар - Барселона Барселона Барселона Ейбар Ейбар Відеоновини
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