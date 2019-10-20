Шикарний виступ Мессі, Грізманна та Суареса у відеоогляді матчу Ейбар – Барселона – 0:3

Барселона не мала жодних проблем у матчі 9 туру Прімери проти Ейбара. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Каталонці вирішили не відкладати справу у довгий ящик і вийшли вперед вже на 13 хвилині завдяки голу Грізманна.

Грізманн відзначив покращення своєї взаємодії з Мессі та Суаресом – зіркове тріо Барселони розірвало Ейбар

Після перерви напруга біля воріт Ейбара зросла ще більше, адже увімкнулися Мессі та Суарес. Аргентинець та уругваєць разом з Грізманном влаштували неймовірні каруселі біля воріт "зброярів", які просто не встигали за швидкими переміщеннями тріо.

3:0 – Барселона здобула впевнену перемогу і вийшла на перше місце чемпіонату Іспанії.

Барселона на виїзді розгромила Ейбар та очолила турнірну таблицю Прімери