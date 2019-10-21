Малиновский в римской феерии, МЮ остановил Ливерпуль, Зидан в шаге от провала – топ-моменты евроуикенда

"Футбол 24" традиционно выделяет самые интересные моменты европейского уикенда. Первая потеря Ливерпуля, провалы Реала и Милана, красивые голы и эпичные курьезы – все это в нашем материале.

Англия: МЮ остановил Ливерпуль, Манчестер Сити сокращает отставание, неудача Вест Хэма Ярмоленко

8-й тур АПЛ ознаменовался прерыванием победной серии Ливерпуля, которая насчитывала 17 поединков чемпионата подряд. Последний раз мерсисайдцы ушли с поля без 3-х очков в АПЛ еще 3 марта в поединке против Эвертона. И вот теперь подопечные Юргена Клоппа потеряли очки впервые в сезоне 2019/20 – символично, что это произошло в принципиальном матче против Манчестер Юнайтед. Теперь в Европе не осталось команд, которые в сезоне 2019/20 не теряли очков.

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"Красные дьяволы" в текущем чемпионате откровенно не впечатляют. МЮ в предыдущих матчах набрал лишь 9 очков и закономерно разместился в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, на дуэль против исторического соперника команда Сульшера сумела собраться и могла взять даже 3 очка. Все шло по сценарию Манчестера – грамотно насыщенная задняя линия манкунианцев не давала Ливерпулю создать практически ничего, а тут еще и арбитр и VAR встали на сторону хозяев в противоречивых эпизодах (прежде всего в моменте с голом Рашфорда).

Юрген Клопп признал результат приемлемым, а Сульшер был расстроен потерей очков – МЮ действительно мог взять все 3 пункта, но "дьяволы" и так стали первой командой АПЛ, которая смогла отобрать очки у лидера чемпионата. Этот результат однозначно помог Манчестер Сити, который сократил отставание от Ливерпуля до 6-ти очков. Очевидно, что борьба за титул только начинается.

Вест Хэм не сумел выиграть уже 3-й поединок подряд. Команда Андрея Ярмоленко уступила кризисному Эвертону, а украинец провел на поле второй тайм. Наставник "молотков" Мануэль Пеллегрини побоялся рисковать украинцем, который немало пропустил из-за тяжелой травмы, а недавно провел два сложних поединка в составе национальной команды. В итоге 0:2 – Вест Хэм скатился на 10-ю строчку, а Эвертон добыл крайне важные 3 очка, прервав черную полосу. Заметим, что первый гол в ворота лондонцев забил старый знакомый украинских болельщиков – Бернард роскошно разобрался в эпизоде, включив демо-версию Лео Месси.

Среди других матчей стоит отметить очередную неудачу Тоттенхэма, который потерял очки в Уотфордом – главным аутсайдером чемпионата. Челси минимально обыграл Ньюкасл, а Манчестер Сити без Александра Зинченко спокойно разобрался с Кристал Пэлас – надеемся увидеть украинца посреди недели в матче Лиги чемпионов против Аталанты.

Испания: Барселона выходит в лидеры, над Зиданом навис Дамоклов меч

Барселона перед поединком против Эйбара столкнулась с неожиданной проблемой. Каталонцы вынуждены были добираться на выездной матч автобусом, а дорога заняла более 6-ти часов. Нестабильная политическая ситуация в Барселоне привела к блокаде местными манифестантами основных транспортных узлов города, что повлияло и на футбол. Ла Лига решила перенести Эль Класико, которое должно было пройти уже в следующую субботу (26 октября). Понятно, что все эти события не могли не повлиять на подготовку "блаугранас" к матчу с Эйбаром.

Впрочем, на деле все получилось довольно просто. Голы звездного атакующего трио – Гризманна, Месси и Суареса – позволили Барсе не только одержать уверенную выездную победу, но и возглавить турнирную таблицу по итогам игровой недели.

Этому поспособствовал Реал, уступивший первую ступеньку после фиаско на Балеарах. Зинедин Зидан несколько удивил составом, за что и поплатился - мадридцы в противостоянии с новичком Примеры потерпели первое поражение в чемпионате, а сам француз оказался под угрозой увольнения. По информации испанских СМИ, Зизу могут не простить неудачу в следующем матче Лиги чемпионов против Галатасарая. Там, к слову, дела Реала тоже идут не очень – всего 1 очко после двух туров и потеря Модрича и Бейла на ключевой поединок в Стамбуле.

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Потерял очки и Атлетико, который разошелся миром с Валенсией. Что касается украинцев в Примере, то их положение остается печальным – Лунин продолжает сидеть в запасе Вальядолида, а Василий Кравец по-прежнему, не попадает даже в заявку аутсайдера Леганеса.

Италия: римский триллер с участием Малиновского, неудачный дебют Пиоли в Милане

Центральным поединком 8-го тура Серии А считалась встреча в Риме, где сильнейшего определяли Аталанта и Лацио – финалисты Кубка Италии 2018/19, которые в нынешнем сезоне претендуют на Лигу чемпионов. В стартовом составе Аталанты вышел хавбек сборной Украины Руслан Малиновский, что только подогрело интерес к поединку, который в итоге превзошел все ожидания.

Лацио – Аталанта: активный Малиновский в безумном матче – часто бил по воротам и обострял в некомфортных условиях

В первом тайме гости просто уничтожили "орлов, из которых летели перья – 0:3 еще до перерыва, казалось, сняли все вопросы о победителе. Впрочем, Лацио сумел вернуться в игру, забив дважды в течение двух минут. Уже в компенсированное время Чиро Иммобиле оформил дубль и довел Стадио Олимпико до экстаза – 3:3! Именно такие матчи являются украшением для нейтральных болельщиков и головной болью для тренеров. Аталанта раз подтвердила свою нестабильность – самая результативная команда чемпионата продолжает пропускать на ровном месте и терять важные очки. А как Малиновский и Ко не забили в конце поединка – вероятно, не знают и они сами.

Заметим, что Малиновский мог стать автором забитого гола, но мяч после его ударов упорно обходил створ. Аталанта не смогла второй раз в сезоне выиграть на Олимпико (ранее бергамаски били Рому), но все еще остается в зоне Лиги чемпионов, занимая 3 место.

Милан провел дебютный матч под руководством Стефано Пиоли. Тренер новый – проблемы старые: "россонери" не смогли осилить новичка элиты Лечче. Евгений Шахов на поле не появился, но его партнеры сумели сравнять счет уже в компенсированное время и увезти из Сан-Сиро одно очко.

Лидеры чемпионата – Ювентус и Интер – одержали очередные победы, а Криштиану Роналду разменял 8-ю сотню забитых голов. После мяча в ворота Украины португалец отличился и в воротах Болоньи, которая, несмотря на достойную игру, не смогла добыть очки в Турине.

На дне турнирной таблицы продолжают плавать команды из Генуи – Сампдория и Дженоа. Впрочем, первые в отчетном туре смогли взять очко в противостоянии с Ромой, которая все еще не может похвастаться хотя бы какой-то стабильностью. Что касается Дженоа, то, по слухам, команда в ближайшие дни получит нового тренера – сезон отставок в Серии А объявлен открытым, а продолжение обещает быть уже скоро.

Германия: Дортмунд сильнее в битве Боруссий, осечка Баварии и фантастическая плотность в таблице

Украшением выходных в Германии должно было стать дерби Боруссий – Дортмунд принимал лидера чемпионата Менхенгладбах. Благодаря голу Марко Ройса хозяева сумели одержать важную победу над принципиальным оппонентом и приблизиться к лидеру на расстояние одного очка.

Оступились и другие лидеры чемпионата – Бавария отпустила Аугсбург (2:2), а Вольфбсург разошелся миром с РБ Лейпциг. Для мюнхенцев худшей новостью стала даже не потеря очков – основной центральный защитник Баварии Никлас Зюле получил травму колена, из-за которой пропустит несколько месяцев.

Последние матчи в Германии привели к тому, что сейчас в турнирной таблице Бундеслиги наблюдается максимальная плотность. Первую и девятую команды разделяют всего два очка – чемпионская интрига или слабость чемпионата?

Гол недели

Как всегда, красивых забитых мячей было достаточно. Это и гол Бернарда в ворота Вест Хэма, и спасительный мяч Лечче в ворота Милана, и другие взятия ворот. Однако на этой неделе выделим два мяча.

Первый – гол Раджи Наингголана в ворота СПАЛа. Хавбек как в своей лучшие годы разрядил фирменную пушку, после которой мяч не мог не влететь в ворота. Эффектный гол в девятку, который Наингголан посвятил своей жене – она продолжает борьбу с раком.

Второй гол – из норвежской глубинки. В матче второго дивизиона голкипер на последних минутах исполнил блестящий штрафной удар. Часто вы видите подобные вещи в исполнении вратарей, пусть и на таком уровне?

Bend it like... Hagerup?



This Norwegian keeper couldn't have hit this free-kick any sweeter if he tried pic.twitter.com/j9lHqAJAxl — Eurosport UK (@Eurosport_UK) October 20, 2019

Курьез недели

Футбол – для болельщиков. Эту аксиому регулярно повторяют как представители украинских клубов, так и за рубежом. Впрочем, иногда фанаты своим поведением наносят клубам серьезные неудобства.

В матче Сассуоло – Интер игра была прервана из-за фана, который спустился на поле... на парашюте. Неординарный поступок болельщика остановил поединок на несколько мгновений, но герой эпизода в сопровождении стюардов без проблем покинул пределы поля вместе со своей экипировкой.

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