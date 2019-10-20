Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Ліверпулем – Клопп врятувався, але вперше втратив очки та підпустив Гвардіолу

Манчестер Юнайтед розписав нічию (1:1) з Ліверпулем у центральному матчі 9-го туру АПЛ. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль підходив до північно-західного дербі явним фаворитом. Мерсисайдці впевнено лідирували в таблиці, не втративши жодного очка, а Манчестер Юнайтед розташовувався поблизу зони вильоту. Втім, "дияволи" не виглядали настільки погано, як показують результати. Шанс зупинити принципового суперника був.

У стартових складах було декілька несподіванок. Юрген Клопп не міг розраховувати на лідера атак Салаха, але з лазарету повернувся основний голкіпер Аліссон. Лікарі МЮ поставили на ноги Де Хеа та повністю вилікували Ван-Біссаку. Перед грою англійські експерти сперечалися, як гратиме Юнайтед. На розминці травмувався Туанзебе, замість нього вийшов Рохо, тому питання зникло само собою – 3-4-2-1.

Манчестер Юнайтед не тушувався на початку зустрічі: володів м'ячем, динамічно рухався на чужій половині. Гості ж не форсували ситуацію та не вмикали високий пресинг. У першій чверті зустрічі увагу привернув лише удар Вейналдума, який створив гостроту завдяки індивідуальним діям і помилці центрхавів МЮ.

Ліверпуль виконував безадресні подачі у чужий штрафний майданчик і тримав у голові контрвипади суперника. "Дияволи" дійсно непогано будували швидкі атаки та показували, завдяки чому вони можуть претендувати на позитивний результат. Мактомінай знайшов вільну зону в центрі та вийшов на ударну позицію – Аліссон впорався з пострілом.

Перший хороший момент в лідера АПЛ виник на 35-й хвилині внаслідок ривка Мане, однак Фірміно не переграв Де Хеа. А от Манчестер Юнайтед свій шанс використав – Джеймс промчав правим флангом і розкішно прострілив у штрафний майданчик, звідки м'яч у ворота відправив Рашфорд. Втім, епізод суперечливий, адже в зародку атаки Оріджі в боротьбі з Ліндельофом впав на газон. Арбітри не зафіксували порушення навіть після VAR, хоча фол виглядав очевидним.

Під завісу першого тайму Ліверпуль зрівняв рахунок, коли Мане відгукнувся на передачу з глибини, виграв позицію в Ліндельофа та пробив у ворота повз Де Хеа. Однак при прийомі м'яча сенегалець допоміг собі рукою – відеоасистент допоміг головному судді скасувати взяття воріт. Юрген Клопп побіг у підтрибунку Олд Траффорд, поговорити з підопічними було про що. МЮ ніколи в АПЛ не програвав, лідируючи після першої половини зустрічі.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу

По перерві мерсисайдці отримали м'яч у своє розпорядження, перейшли на іншу схему з Хендерсоном на фланзі, але до воріт Де Хеа підібратися не вдавалося. Господарі грамотно перекривали всі зони – Ліверпуль зовсім нічого створював, тільки брутально обривав спроби Джеймса втекти у контратаку. Одна з таких завершилася небезпечним, але неточним ударом Рашфорда після дальньої діагоналі від Перейри.

Клопп освіжив атаку Лалланою, Окслейд-Чемберленом і Кейта, але випади Джеймса все одно були гострішими. На 85-й хвилині Ліверпуль врятувався, коли Робертсон прострілив з лівого флангу, а Лаллана на дальній стійці переправив м'яч у сітку – 1:1! Відігравшись, гості повністю замкнули "дияволів" у штрафному майданчику.

МЮ всім складом почав грати на відбій, виникла паніка. Здалеку небезпечно стріляв Александер-Арнольд, потім потужно пробив Окслейд-Чемберлен. М'яч після цих ударів трішки розминувся з воротами. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Ліверпуль вперше в цьому сезоні втратив очки, але залишився одноосібним лідером АПЛ – 25 пунктів. За підсумками 9-го туру гандикап перед Манчестер Сіті скоротився до 6 балів. Манчестер Юнайтед набрав 10 очок – 13-те місце в таблиці.

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