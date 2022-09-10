Футбольну спільноту обурило рішення футбольної асоціації Боснії і Герцеговини провести спаринг з окупантами.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не залишився осторонь скандалу, який шокував адекватну частину футбольного світу. На своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер українець опублікував фото розбомбленого російськими загарбниками стадіону в Україні.

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Світлину Руслан доповнив словами: "Спорт поза політикою. Точно". Саме з таким формулюванням Фуад Чолпа – один з представників Федерації футболу Боснії і Герцеговини – пояснював рішення провести товариський матч з росіянами.

До слова, проти спарингу з Росією вже виступили провідні гравці БіГ – Едін Джеко, Міралем П'яніч та Анел Ахмедходжіч.

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