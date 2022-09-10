Росія – Боснія і Герцеговина: що з цим матчем не так

У п'ятницю, 9 вересня, боснійська Федерація футболу оголосила про прийняття пропозиції російського футбольного союзу щодо проведення товариського матчу між двома збірними. Гравці збірної Боснії та громадськість засудили рішення про проведення контрольної зустрічі з представником країни-агресора та висловили протест проти такого рішення. Але чому взагалі пристали на цю пропозицію? Так, член виконавчої ради боснійської Федерації футболу Фуад Чолпа заявив, що президент організації Віко Желькович хоче викорінити політику зі спорту, і що рішення про проведення товариського матчу з Росією – крок у цьому напрямку.

Але чи справді такими мотивами керувалися Віко Желькович, Іван Беус, Мілош Бркіч, Драган Солдо та Фуад Чолпа, коли голосували за ухвалення російської пропозиції? В ексклюзивному коментарі для Футбол 24 журналіст боснійського телевізійного каналу N1 (Сараєво) Харіс Мрконья розповів, що в нинішніх очільників боснійської Федерації футболу були причини "забивати м'яча у власні ворота". За його словами, серби, які перебувають у керівництві, бажають зруйнувати весь боснійський футбол.

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"Серби є частиною Боснії та Герцеговини. З 1992 по 1995 рік у Боснії була війна, яка почалася після проголошення Боснією незалежності від Югославії. Серби жили в Боснії, коли в країні не було ані етнічних, ані релігійних відмінностей. Коли Боснія проголосила свою незалежність від Югославії, між трьома основними етнічними групами - боснійцями, сербами та хорватами - почалася війна. Дейтонські угоди поклали край цій війні, і за підсумками цього документу серби, боснійці та хорвати мали знайти спосіб жити разом.

Тож у боснійському футболі нині діє "ротаційна система", де протягом 8 років кожна етнічна група має право очолювати футбольну Федерацію країни. Наразі Федерацію очолюють серби на чолі з Віко Жельковичем, який є племінником найвпливовішого сербського політика у Боснії. І зараз серби тісно співпрацюють із хорватами, які теж не зацікавлені в успіху збірної Боснії. Багато хто вважає, що вони хочуть знищити сам боснійський футбол.

Боснійські серби та боснійські хорвати не вболівають за збірну Боснії. Такий парадокс: чинний президент боснійської Федерації Віко Желькович навіть не приховує, що вболіває за збірну Сербії, а не за збірну Боснії. Таких самих поглядів дотримується його дядько, Мілорад Додік, який дружить із Путіним та Лавровим. Недарма колишній капітан збірної Боснії та Герцеговини Влатко Главаш заявив, що боснійський футбол програє боснійській футбольній Федерації з рахунком 1:2. Один цвях у кришку труни боснійського футболу наразі забиває партія Додіка SNSD, другий цвях – на рахунку HDZ, головної (праворадикальної) хорватської партії в країні.

Нинішнє сербське керівництво пробуде на чолі боснійської Федерації щонайменше рік. Можливо, воно залишиться на п'ять років – якщо Жельковича буде переобрано. Минулого разу боснійського кандидата в президенти було обрано на два чотирирічні терміни поспіль, і серби хочуть "сатисфакції". Шанси Жельковича на переобрання на другий термін досить високі, зруйнувати ці плани може лише розлючений натовп вболівальників.

Чи існує шанс, що матч між збірними Росії та Боснії буде скасовано? Так, але на даний момент він дуже малий", - зазначив Мрконья.

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Тим часом капітан збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко навідріз відмовився брати участь у цьому фарсі та підтримав народ України. Інші гравці боснійської збірної, включаючи Міралема П'яніча, також заявили, що відмовляються їхати до Санкт-Петербурга на гру з Росією.

Портал Avaz зазначає, що за матч зі збірною Росії боснійська Федерація футболу має отримати 200 000 кривавих євро.

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