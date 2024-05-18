Півзахисник Реала Орельєн Чуамені продовжує відновлюватися від травми, яка може зашкодити йому взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів.

Француз отримав пошкодження у півфінальному матчі проти Баварії. Обстеження показало, що у Орельєна Чуамені стресовий перелом плеснової кістки лівої ноги.

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Як повідомляє L'Équipe, півзахисник Реала звернувся до лікарів з США, щоб отримати консультацію щодо травми. Участь Чуамені у фіналі Ліги чемпіонів малоймовірна. Крім того, Орельєн може не встигнути відновитися до першого матчу збірної Франції на Євро-2024.

Дідьє Дешам уважно стежить за відновленням француза і вже має план Б. Якщо Чуамені не встигне одужати, його місце в команді займе Жордан Верету з Марселя.

Нагадаємо, що Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Борусії Д, який відбудеться 1 червня. Збірна Франції стартує на Євро-2024 у матчі з Австрією 17 червня.

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