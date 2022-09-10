"Ви не можете поїхати туди грати": Кравець звернувся до боснійських екс-одноклубників
Український форвард Артем Кравець закликав колишніх партнерів по Коньяспору бойкотувати поєдинок зі збірною Росії.
"Я знаю вас як дуже хороших та чесних хлопців, ви не можете поїхати грати туди (в Росію, – прим.)
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Боснія та Герцеговина, ви реально хочете зіграти з національною командою терористичної держави?" – написав Кравець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, позначивши голкіпера Ібрахіма Шехіча та півзахисника Аміра Хаджіахметовіча.
Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть товариський матч з окупантами 19 листопада у Санкт-Петербурзі. За інформацією ЗМІ, футбольна асоціація Боснії та Герцеговини отримає за спаринг донат у розмірі 200 тисяч євро.
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