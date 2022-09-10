"Я знаю вас як дуже хороших та чесних хлопців, ви не можете поїхати грати туди (в Росію, – прим.)

Скандальний матч боснійців і росіян: П’яніч та інші зірки різко виступили проти, федерація пробила дно

Боснія та Герцеговина, ви реально хочете зіграти з національною командою терористичної держави?" – написав Кравець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, позначивши голкіпера Ібрахіма Шехіча та півзахисника Аміра Хаджіахметовіча.

Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть товариський матч з окупантами 19 листопада у Санкт-Петербурзі. За інформацією ЗМІ, футбольна асоціація Боснії та Герцеговини отримає за спаринг донат у розмірі 200 тисяч євро.

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