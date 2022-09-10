"Я проти проведення цього матчу! Я завжди і лише за мир. Наша асоціація знає мою думку!

"Зроблю все, щоб матчу не було": боснійський футбольний чиновник засудив рішення грати з Росією, але є нюанс

На жаль, не я приймаю рішення про те, з ким гратиме Боснія і Герцеговина, але у мене є своя чітка позиція. Вона не включає участь у цій грі, поки страждають невинні люди. Я солідарний з народом України в ці важкі для нього часи", – запевнив Джеко у коментарі Klix.

Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть товариський матч з окупантами 19 листопада у Санкт-Петербурзі. За інформацією ЗМІ, футбольна асоціація Боснії та Герцеговини отримає від росіян "донат" у розмірі 200 тисяч євро.

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