Матч з росіянами розлютив зіркового капітана збірної Боснії: "Я солідарний з народом України"
Нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко приголомшений рішенням своєї асоцації проводити товариський матч з представниками країни-окупанта.
"Я проти проведення цього матчу! Я завжди і лише за мир. Наша асоціація знає мою думку!
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На жаль, не я приймаю рішення про те, з ким гратиме Боснія і Герцеговина, але у мене є своя чітка позиція. Вона не включає участь у цій грі, поки страждають невинні люди. Я солідарний з народом України в ці важкі для нього часи", – запевнив Джеко у коментарі Klix.
Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть товариський матч з окупантами 19 листопада у Санкт-Петербурзі. За інформацією ЗМІ, футбольна асоціація Боснії та Герцеговини отримає від росіян "донат" у розмірі 200 тисяч євро.
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