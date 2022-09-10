Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не остался в стороне от скандала, который шокировал адекватную часть футбольного мира. На своей странице в социальной сети Твиттер украинец опубликовал фото разбомбленного российскими захватчиками стадиона в Украине.

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Фотографию Руслан дополнил словами: "Спорт вне политики. Точно". Именно с такой формулировкой Фуад Чолпа – один из представителей Федерации футбола Боснии и Герцеговины – объяснял решение провести товарищеский матч с россиянами.

К слову, против спарринга с Россией уже выступили ведущие игроки БиГ – Эдин Джеко, Миралем Пьянич и Анел Ахмедходжич.

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