Першим проти проведення поєдинку з представниками окупантів у Санкт-Петербурзі 19 листопада виступив уже колишній хавбек Барселони Міралем П'яніч.

Зганьбила своє ім'я: європейська збірна підтвердила, що зіграє з Росією у Санкт-Петербурзі

"Чув про рішення асоціації. Керівники знають мою позицію. Подзвонили, запитали, що я думаю про гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Це не дуже вдала ідея. У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. В асоціації знають мою позицію. Я просто скажу, що це недобре", – заявив П'яніч у коментарі sportske.

Боснійське видання N1 додає, що деякі провідні футболісти національної збірної ухвалили рішення не їхати на товариський поєдинок з терористами. Своє небажання брати участь у спарингу вони підтвердили у розмові з представниками команди, які телефонували вже багатьом гравцям.

УЄФА не проти проведення товариського матчу Росії з Боснією і Герцеговиною

Проте сама Федерація футболу Боснії і Герцеговини не робить проблеми з того, щоб грати з Росією. Фуад Чолпа, один з її представників, пробив дно своєю заявою, немов натякаючи, що їм добре заплатили.

"Я проголосував за спорт, футболістів не повинні звинувачувати в російській агресії проти України. І умови для нашої федерації досить сприятливі", – резюмував чоловік у розмові з SportSport.

Варто зауважити, що в керівному футбольному органі боснійців під час ухвалення ганебного рішення провести матч із Росією "за" проголосували 5 із 6 членів надзвичайного комітету.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках