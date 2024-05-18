Зоря закрила питання щодо боргу перед командою за вихід в єврокубки минулого сезону, повідомляє Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, керівництво клубу напередодні повністю розрахувалось з гравцями, вклавшись в обіцяний до 19 травня термін.

Нагадаємо, рік тому Зоря посіла у чемпіонату України третю сходинку. Бронза передбачала грошовий бонус, адже гарантувала груповий етап одного з єврокубків. Натомість навіть виступивши у ньому, гравці й тренери не отримали обіцяного. Через цей конфлікт щодо преміальних у березні стався бойкот групою футболістів Зорі матчу з Динамо.

До слова, у поточному сезоні луганці за два тури до фінішу йдуть у турнірній таблиці УПЛ дев'ятими, набравши 32 очки.

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