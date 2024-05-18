Наставник "кулес" роздратував керівництво клубу своїми заявами. Президент Жоан Лапорта вирішив звільнити Хаві після завершення сезону.

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Як інформує Mundo Deportivo, якщо Барселона вирішить звільнити тренера і його штаб в односторонньому порядку, то доведеться заплатити компенсацію в розмірі 20 мільйонів євро. Ця сума називається значною з погляду фінансового становища клубу.

Якщо фахівець усе-таки вирішить піти сам (у січні він заявляв про це, але пізніше передумав), то компенсації не буде, або вона буде значно меншою, ніж у разі звільнення за рішенням клубу.

Зазначається також, що зустріч Хаві з президентом клубу Жоаном Лапортою має відбутися наступного тижня.

Чинна угода іспанського фахівця з Барселоною діє до 2025 року.

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