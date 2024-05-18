Карпати – Лівий берег: онлайн-трансляція заочної дуелі Маркевича і Ко з Інгульцем за золоті медалі Першої ліги
Львівські Карпати у 9-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги прийматимуть Лівий берег. Онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".
Матч Карпати – Лівий берег стартує о 13:00. Зустріч відбудеться на легендарному стадіоні "Україна" у Львові.
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Де дивитися Карпати – Лівий берег? Поєдинок транслюватимуть YouTube-канали ПФЛ та Карпат. На сторінці "левів" також передбачена передматчева студія. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.
Нагадаємо, за два тури до фінішу Карпати лідирують у турнірній таблиці Чемпіонської групи, на 3 очки випереджаючи Інгулець, який йде другим. Лівий берег з 50-ма пунктами третій. Київський клуб раніше вже гарантував собі перехідні матчі за вихід в УПЛ і в разі успіху з "левами" може суттєво вплину на боротьбу за золото Першої ліги між львівською і петровською командами.