Матч Карпати – Лівий берег стартує о 13:00. Зустріч відбудеться на легендарному стадіоні "Україна" у Львові.

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Де дивитися Карпати – Лівий берег? Поєдинок транслюватимуть YouTube-канали ПФЛ та Карпат. На сторінці "левів" також передбачена передматчева студія. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.

Нагадаємо, за два тури до фінішу Карпати лідирують у турнірній таблиці Чемпіонської групи, на 3 очки випереджаючи Інгулець, який йде другим. Лівий берег з 50-ма пунктами третій. Київський клуб раніше вже гарантував собі перехідні матчі за вихід в УПЛ і в разі успіху з "левами" може суттєво вплину на боротьбу за золото Першої ліги між львівською і петровською командами.

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