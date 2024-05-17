Президент "кулес" Жоан Лапорта розчарувався в іспанцю через його критичні заяви щодо роботи клуби. Керівництво Барселони вирішило звільнити Хаві після завершення сезону.

Хаві не буде тренером Барселони у наступному сезоні, – каталонські ЗМІ

Як повідомляє AS, спортивний директор "блаугранас" Деку раптово поїхав до Португалії з особистих справ. Утім, видання вважає, що він проведе зустріч з Сержіу Консейсау, який очолює Порту. Португальський фахівець є у списку кандидатів на заміну Хаві. Крім того, Барселона розглядає Рафу Маркеса та Хансі Фліка.

Чинна угода Сержіу Консейсау з Порту діє до 2028 року. Португалець зі своїм клубом на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24 зустрічався з Шахтарем. Порту у шостому турі виграв у "гірників" з рахунком 5:3 і не дозволив українській команді продовжити участь у турнірі.

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