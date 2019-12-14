Львів – Колос, Олімпік – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

В рамках 18-го туру УПЛ Львів приймає Колос, а Олімпік зустрінеться з Маріуполем. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Львів – Колос

Львів під керівництвом Єгіше Мелікяна провів уже чотири матчі, але перемога над Ворсклою у його дебютній грі в якості головного тренера досі залишається єдиною за цей період. Поразку від Шахтаря ще можна зрозуміти, однак програш СК Дніпро-1 та нудна нульова нічия з Маріуполем у плани "містян" явно не входили – їм потрібно щосили відриватися від зони вильоту. Поки що вони переважають дві останні команди (Карпати і Ворсклу) на одне очко – і навряд чи керівництво буде задоволено, якщо на зимову перерву львів'яни підуть, перебуваючи у цій же групі аутсайдерів. Львову потрібно відриватися.

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Втім, з Колосом так просто результат не здобути. Ковалівці після жахливої серії поразок поступово почали приходити в себе, чому неабияк сприяє підписання контракту з Арні Вільх'яльмссоном. Ісландський легіонер в останніх трьох матчах забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу, а його команда здобула дві перемоги – над Десною (2:0) та СК Дніпро-1 (4:0). Щоправда, між цими звитягами розташувалася поразка від Ворскли, однак той поєдинок більше був нічийним. Словом, нинішній Колос – дуже серйозний суперник.

Кадрова ситуація

Травмовані: Костишин, Гавриш (Колос)

Дискваліфіковані: Братков (Львів)

Орієнтовні склади на матч Львів – Колос

Львів: Сарнавський – Люлька, Гончар, Борзенко, Татарков – Прймак, Мартан – Пернамбукко, Шина, Альваро – Ренан

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Парамонов, Мігунов – Мілько, Оріховський – Ільїн, Задоя, Вільх'яльмссон – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Особливого прориву в грі львів'ян не помітно, а от ковалівці перед зимовою перервою набирають – і забивають, що дуже важливо. Саме тому можна назвати Колос фаворитом зустрічі, хоча загалом у матчах таких команд можливі будь-які варіанти.

Олімпік – Маріуполь

Олімпік у попередньому турі зазнав розгрому від Шахтаря, однак до того попив немало крові у Динамо – щоправда, там також була поразка. Перед цими ж поєдинками підопічні Вісенте Гомеса провели п'ятиматчеву безпрограшну серію, здобувши чотири перемоги – невдача спіткала донеччан лише в Кубку, де команда мінімально поступилася Маріуполю. Загалом, нинішні "олімпійці" перебувають у хорошій формі, демонструючи здатність відібрати очки у будь-якого середняка УПЛ. Азовцям сьогодні буде дуже непросто.

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Колектив Олександра Бабича у поточному сезоні чергує успішні результати з посередніми та провальними, балансуючи на межі зони плей-офф за Лігу Європи. 5-8 місце УПЛ – це і є рівень цьогорічного Маріуполя, який у минулому турі розписав неймовірну нудну нічию зі Львовом, а до того відібрав очки у Шахтаря. Азовці – типовий представник турнірного болота з в'язким стилем гри без особливих родзинок. Команді терміново потрібно піти на зимову перерву.

Кадрова ситуація

Травмовані: Халімі, Зотько, Вантух, Матар – Фомін, Худжамов

Дискваліфіковані: Тищенко, Танковський (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Маріуполь

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Лук'янчук, Гришко, Трубочкін – Цимбалюк – Тейшейра, Фабінью, Політило, Балашов – Шахаб

Маріуполь: Гальчук – Биков, Яворський, Чоботенко – Кирюханцев, Федорчук, Чех, Корнієнко – Чурко, Вакула, Мишньов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Матч навряд чи зацікавить рядового глядача – та і футболістам особливого задоволення він не принесе. Це буде класичний поєдинок з другої половини таблиці УПЛ, а так як команди рівні, то й нічия цілком вірогідна. Обидва колективи забивні, тож рахунок 1:1 здається найбільш реальним для цього поєдинку.

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