Вісенте Гомес пояснив, чому Олімпік не зміг уникнути розгрому від Шахтаря

Головний тренер донецького Олімпіка Вісенте Гомес поділився думками після поразки в 17-му турі УПЛ від Шахтаря (0:3).

"Ми не змогли показати свій стиль. Шахтар домінував увесь матч. Рахунок не важливий. Головне, що Шахтар нас повністю переграв.

Шахтар – Олімпік – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Не варто думати, що було б, якби арбітр дав пенальті в епізоді з Кривцовим і Шахабом. Забити гол було б добре, але це не змінює стану речей.

Знаю Мораєса по роботі в Динамо. Нам потрібно було зберігати концентрацію і працювати щільно з ним", – сказав Гомес в ефірі ТК Футбол.

Шахтар після цієї перемоги набрав 47 очок і відірвався від Динамо на вершині таблиці на 14 пунктів. Олімпік залишився на 7 місці УПЛ з 18 заліковими балами в активі.

Шахтар розгромив Олімпік, готуючись до вирішального матчу Ліги чемпіонів, і збільшив відрив від Динамо