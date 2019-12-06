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Вісенте Гомес пояснив, чому Олімпік не зміг уникнути розгрому від Шахтаря

22:42 56 Читать на русском
Вісенте Гомес пояснив, чому Олімпік не зміг уникнути розгрому від Шахтаря
Вісенте Гомес (ліворуч) / фото: Шахтар

Головний тренер донецького Олімпіка Вісенте Гомес поділився думками після поразки в 17-му турі УПЛ від Шахтаря (0:3).

4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі
 
4’ Микола Матвієнко
77’ Марлос
90+1’ Ісмаїлі

"Ми не змогли показати свій стиль. Шахтар домінував увесь матч. Рахунок не важливий. Головне, що Шахтар нас повністю переграв.

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Не варто думати, що було б, якби арбітр дав пенальті в епізоді з Кривцовим і Шахабом. Забити гол було б добре, але це не змінює стану речей.

Знаю Мораєса по роботі в Динамо. Нам потрібно було зберігати концентрацію і працювати щільно з ним", – сказав Гомес в ефірі ТК Футбол.

Шахтар після цієї перемоги набрав 47 очок і відірвався від Динамо на вершині таблиці на 14 пунктів. Олімпік залишився на 7 місці УПЛ з 18 заліковими балами в активі.

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Шахтар - Олімпік Олімпік Олімпік Вісенте Гомес Вісенте Гомес
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