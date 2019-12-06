Вільх'яльмссон пояснив, чому вирішив приєднатися до Колоса – форвард мав певні проблеми за кордоном

Ісландський нападник Колоса Арні Вільх'яльмссон пригадав переговори з ковалівським клубом і свої проблеми у першій частині сезону.

"У футболі ти ніколи не знаєш, що станеться завтра і де ти опинишся. Після минулого сезону я повернувся до Польщі, але там виникли деякі проблеми, тому довелося виїхати звідти.

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Колос був тим клубом, який більше за інших виявляв увагу і повагу до мене. Віддав цьому належне і вирішив приєднатися саме до цієї команди. Майже відразу зрозумів, що зробив правильний вибір", – сказав Вільх'яльмссон у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, у другій частині сезону 2018/19 Вільх'яльмссон виступав на правах оренди за Чорноморець – сім голів у 14 матчах, також ісландець встиг забити м'яч і в дебютному матчі за Колос.

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