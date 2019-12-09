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Адамюк може перейти в СК Дніпро-1

23:35 73 Читать на русском
Адамюк може перейти в СК Дніпро-1
Володимир Адамюк / ФК Львів

Захисник Львова Володимир Адамюк може найближчим часом змінити команду.

СК Дніпро-1 може підсилитись захисником футбольного клубу Львів Володимиром Адамюком, повідомляє видання Fcdnipro.com. 28-річний футболіст через розбіжності з керівництвом львівського клубу не виходив на поле з 10 серпня.

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Гравець хотів покинути команду ще влітку, однак клуб не відпустив його. Натомість команда з берегів Дніпра готова задовольнити фінансові апетити як гравця так і його поточного клубу.

Нагадаємо, Адамюк – вихованець калуського футболу. Дорослу кар’єру розпочав у 2012 р. у любительському клубі Кроно-Карпати, звідки наступного року перейшов у Кримтеплицю. Згодом два роки пограв за кам’янську Сталь і рік за Дніпро. У 2017-му перебрався у Верес. У поточному сезоні за львівську команду провів всього 3 матчі.

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Теги
Львів Львів СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Володимир Адамюк Володимир Адамюк
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