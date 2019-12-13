Бабич розкрив плани Маріуполя на зимове міжсезоння

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про підготовку до матчу 18-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"Олімпік з приходом нового тренера змінився і проповідує інший стиль гри. Ми, як і суперник намагаємося грати в атакувальний футбол. Так, дійсно, наші ігри завжди виходять цікавими, відкритими, з моментами. Думаю, і ця гра не стане винятком.

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Що стосується підготовки, то тренуємося в звичайному режимі. Слава Богу, погодні умови нас радують і дозволяють попрацювати над тактикою і виконати весь обсяг запланованої роботи.

Тренуємося з хорошим настроєм, хоч знову не обійшлося без кадрових проблем. Худжамов, Фомін, Корнієнко в суботу нам не допоможуть. Є невеликі проблеми і у інших наших футболістів. Але це звичайна справа – наслідок важких осінніх полів. На таких полях багато боротьби, єдиноборств, тому після таких матчів доводиться "зализувати рани".

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Після матчу з Олімпіком відпускаємо хлопців. 13-го січня команда збереться в Маріуполі. Два дні проходимо медогляд і 16-го числа вилітаємо в Анталію на перший збір. Всього у нас заплановано два навчально-тренувальні збори, які ми проведемо в готелі Starlight. Тут ми вже були в минулому році – готель повністю відповідає нашим вимогам", – сказав Бабич в ефірі телеканалу Футбол.