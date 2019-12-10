"Шахтар – без негативу": Богдан Шуст – про розвал "бронзової" Ворскли і зірку "гірників", яка накивала п'ятами

Інтерв'ю "Футбол 24" із Богданом Шустом, 33-річним голкіпером Інгульця, який прославився виступами за ряд клубів УПЛ, серед яких Карпати, Шахтар, Зоря, Ворскла.

"Керівництво Ворскли не довіряло футболістам і Сачку"

– Богдане, як вас змінив 2019 рік?

– У цьому році повернувся у Першу лігу (Сміється). Розумієте, тепер я можу порівняти себе та Першу лігу з тими часами, коли я грав тут із Карпатами. У молодості ти граєш з більшою кількістю запалу та емоцій, зараз вже трішки спокійніше можеш оцінити ситуацію.

– Що відбувалося в останні місяці вашого перебування у Ворсклі?

– У Ворсклі напруга почала наростати ще з початку зборів. На мою думку, керівництво не довіряло ані футболістам, ані тренерському штабу на чолі з Сачком. Та й взагалі не зовсім правильно в підсумку вчинили з тренером, який виграв для Полтави бронзу чемпіонату України. Сам вектор розвитку клубу був хибним, ми це розуміли від самого початку.

– Ви маєте на увазі те, що Ворскла зробила акцент на легіонерів?

– Так. Я не хочу їх оцінювати, але результати все показують за мене! Не можна було ламати той кістяк, який у нас був. Чижов, Шарпар, Кобахідзе – без них усіх важко уявити Ворсклу. У нас був справжній колектив, де ми бились один за одного. Так, керівництво хотіло, як краще: вони мали намір підпускати перспективну молодь та запрошувати якісних футболістів. Слово "якісних" я б виділив жирним шрифтом у цій фразі. А в підсумку було зруйновано фундамент команди, для тренера були створені всі умови, щоб він не міг працювати.

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Для мене все це було дивним, адже ми завдяки своїй єдності змогли виграти бронзу УПЛ. Я думаю, що це єдиний випадок у світі, коли команда однодумців просто завдяки своїй дружності змогла досягти таких висот. У команді ми отримували лише преміальні за вдалі ігри, зарплатня нам не виплачувалась дуже довго.

Ми хотіли виграти третю сходинку, аби потім клуб отримав бонус від УЄФА, яким би з нами й розрахувались. Тренерський штаб та футболісти все для цього робили. Ми були єдиними, навіть не можу сказати, що в нас легіонери були. Я не вважаю Кобахідзе, Гіоргадзе чи Даллку легіонерами – настільки рідними стали, що були, як свої.

– Ворскла з вами досі не розрахувалась?

– Вони винні тим футболістам, які пішли з команди. Наскільки я знаю, із хлопцями, які залишилися в команді, сьогодні повністю розраховуються завдячуючи легіонерам. Зараз все виплачується стабільно та навіть затримок немає, знову ж таки, з того, що я чув.

– Виникало враження, що керівництву просто не потрібна ваша гра?

– Знаєте, у "бронзовому" сезоні було легше, адже в нас існувала ціль. Ми хотіли щось дати клубу зі свого боку, бо розуміли, що й клуб нам багато дає. Ми представляли честь та гідність кожного вболівальника з Полтавщини, та й самі мали якісь амбіції. Перед нами й тоді були борги, але ми об’єднались заради результату, бо бачили вихід із ситуації. Ми йшли до того світла в кінці чорного тунелю, повірте – ця ідея була у наших серцях.

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Зі свого боку Сачко, Балан, Момот та інші робили все можливе, аби нас підтримати. Вони робили все, що могли, аби підтримувати нас у моральному плані, бо все одно на підсвідомому рівні чекаєш зарплатню. Приємно було перемагати – хоча б від цього отримував гарний настрій. Якби ще й грали погано, то морально довелося б дуже складно.

Я зрозумів, що ситуація добром не закінчиться, коли з'явилися дуже багато легіонерів. Всі почали ходити купками, комунікація стала набагато гіршою. Також з'явився новий тренерський штаб, для якого моментально були створені всі умови, зокрема й фінансові. Мені цікаво, чому цього всього не робилося для Сачка?!

Іноземці, які прийшли, все отримували стабільно, хоча про результат їхньої роботи ми вже говорили. Чому перед старожилами команди борги не закриваються, а хлопцям, які тільки прийшли, все віддається день в день?! Я нічого не маю проти легіонерів, але в них нема і не може бути такої відданості та патріотизму, які були у нас. Так, якщо ми говоримо про Даллку чи Кобахідзе – немає питань! Ці хлопці вже пропахлись цим від українців, бо грають тут дуже довго. А новачки ж навіть спілкувалися лише між собою, як вони могли проникнутись якоюсь ідеєю?!

"Поворознюк – та ж історія, що й Кварцяний"

– Як Інгульцеві вдалося заманити вас до себе?

– Не те, щоб мене хтось туди прямо-таки заманював. Петрове розташовується на відстані 200 кілометрів від Полтави. Ще граючи у Ворсклі, я частенько приїжджав сюди на футбол. Так познайомився з Поворознюком. В один момент дорозмовлялися до пропозиції, від якої я не міг відмовитися. Мені подобався колектив та тренер. До речі, тренерська заслуга в успіхах Інгульця – величезна. Я не хочу сказати, що точно хотів йти з Ворскли – ні. Більше того, мені навіть пропонували продовжити контракт, проте нові умови мене не влаштовували.

– Жорсткість Олександра Поворознюка, президента Інгульця, вас не насторожувала?

– Зовсім ні. Перед переходом у Волинь мені про Кварцяного таке розповідали, що їхати страшно було. А після особистого спілкування з Віталієм Володимировичем всі побоювання як рукою зняло. Він – чудова людина. Так, у футболі Кварцяний – зовсім інший. Через свою любов до футболу він під час матчу емоцій не контролює – це правда. Зате поза грою – завжди готовий допомогти в будь-який час, з ним цікаво!

З Поворознюком – та сама історія. Він мене взяв ще одним: я розумів, що розмовляю безпосередньо з інвестором. Тобто, комунікація з футболістами відбувається не через умовного директора команди, який так само на зарплатні, як і гравці. Тут – контакт прямо з президентом, є можливість бачити його реакцію після різних матчів.

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Так, бувають всілякі емоції після різних результатів, але помітно, що Поворознюк вкладає гроші та душу в цю справу. Для мене це важливо! На мою думку, прямого спілкування з президентами якраз і не вистачає українському футболу. В основному, говориш через менеджерів, які не завжди переймаються командою та її результатами.

– А життя у селі вас не відштовхувало?

– Абсолютно ні. У самому Петровому ніхто з команди не живе, лише деякі хлопці мешкають на базі. А я, як і більшість, оселився у Жовтих Водах, що в 20 кілометрах від Петрового. На вихідних їздимо до Дніпра, Кривого Рогу чи Полтави. Тобто, з дозвіллям проблем немає.

– Які ваші особисті амбіції у футболі?

– Головна амбіція – вивести Інгулець на високий рівень в українському футболі. Адже ми представляємо селище з населенням у вісім тисяч, про яке зараз усі говорять. Так, не все ідеально, але маємо всі умови для якісного футболу.

– Чи стоїть перед Інгульцем завдання повторного виходу у фінал Кубка України? Вашу команду вже прозвали кубковою...

– Перед нами стоїть завдання від тренера – перемагати в кожній грі. Наш президент – максималіст, тож зрозуміло, що він прагне максимуму у всіх турнірах. Тренер же розуміє, що потрібна ротація, а постійно перемагати в обох турнірах – важко. Словом, є завдання вигравати у всіх турнірах, проте ми розуміємо, що є реальність, тож треба виконувати завдання поступово.

"Ну зіграєш ти в Лізі Європи, а далі що?!"

– Мабуть, ви погодитесь, що найяскравіша частина вашої кар’єри припала на донецький Шахтар?

– Одна назва "Шахтар" вже викликає у мене позитивні емоції. Я пограв у багатьох командах, але жодна з них не може похвалитися тим, що має Шахтар. Цей клуб – один великий та злагоджений механізм. Президент донецького клубу, як і в Інгульці, – найголовніший вболівальник. Ахметов переживає за кожного гравця, за кожну травинку на футбольному полі. Він живе своєю командою.

Таке ставлення президента до команди – велика рідкість у нашому футболі. Бренд Шахтаря вже зробив дуже багато для України та українського футболу, команда привозила матчі Ліги Європи та Ліги чемпіонів у нашу державу. Я жодного слова, жодної думки негативної не маю щодо цієї команди. Всі спогади залишилися тільки добрими, позитивними.

– А як же Луческу? Кажуть, упереджено ставився до українців.

– У робочих моментах до українців ставилися більш жорстко, ніж до бразильців – це правда. У той же час він поважав українців. Хіба можна було зверхньо ставитися до Кучера, Чигринського чи Ракицького? Вони були ключовими виконавцями в оборонній ланці команди.

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– Ви перетиналися з багатьма бразильськими футболістами, які зараз грають на топ-рівні у світі. Кого з них можете виділили?

– Ви знаєте, всі футболісти, які були продані за величезні гроші, їх вартують. Не можу виділити когось одного. Я спостерігав за їхнім ростом кожного дня. У бразильців одразу було бажання перейти на вищий рівень, задля чого вони працювали щодня. Так, у них були дуже хороші умови в Шахтарі, я впевнений, проте вони не зупинялися лише на фінансах. Єдине, вважаю, Матузалем зробив помилку, накивавши п'ятами із Шахтаря. Цей футболіст міг досягнути у футболі набагато більшого.

– У юному віці голова від грошей у вас не крутилась?

– У мене такого не було. Здається, я залишився таким, як був. Звичайно, важко сказати, від чого залежить сприйняття грошей. Мабуть, багато що вирішує виховання.

– Чи правильно, коли футболіст клубу-середняка УПЛ в 20 років отримував 10 тисяч доларів?

– Однозначно ні. Ви ж подивіться, якими були бюджети в наших команд і що від них залишилося. Ні дитячих академій, ні баз, ні полів – нічого немає. Кошти використовувалися взагалі не за призначенням, у керівників не було стратегії розвитку. Всі думали лише про сьогоднішній день. Ну зіграєш ти в Лізі Європи, а далі що?!

Ніхто не чекав, що станеться війна з Росією, але в підсумку цей неправильний підхід згубив стільки команд! Молодь не виховувалась, а після від'їзду легіонерів нікому було їх замінити. Якби клуби мали свій фундамент – інфраструктуру, академії – то спад українського футболу був би не таким стрімким. Я розумію, якщо у клубі все це вже є, тоді можна й зарплати платити високі. А в нас було навпаки.

– Зараз молоді легше себе проявити, ніж це було у ваш час?

– Зараз для молоді відчинені всі двері. У кожній команді її достатньо, тобто можливостей для футболістів – багато. Вони повинні максимально використовувати свої шанси, а стимулами мають бути гравці, які вже успішно грають за кордоном.

– Чому ж тоді в переважній більшості наші чемпіони світу U-20 гріють лави запасних у своїх клубах?

– Вони всі – хороші футболісти, проте їм не вистачає ігрової практики. Так, у збірній вони здобули результат, а після повернення в клуби всі розсіялись. Не дивно, якщо в команді, яка ставить перед собою високі завдання, тренер більше довіряє досвідченим футболістам, оскільки ціна помилки – досить висока. А з цих молодих хлопців на високий рівень зможуть вийти лише люди з характером. Треба бути ментально сильним, щоб дочекатися свого шансу!

"Навіть після вилучення Агробізнес гнув свою лінію"

– Як би ви прорекламували Першу лігу для наших читачів?

– Це ліга, в якій кожна команда показує максимальну самовіддачу та бажання. У цьому турнірі немає лідера, є 7-8 команд, що становлять групу лідерів. У Першій лізі неможливо спрогнозувати результат, адже остання команда запросто може обіграти поточного лідера.

Непередбачуваність – основне, що, на мою думку, має вабити глядача. Всі команди різні та сповідують свій стиль футболу, від того лише цікавіше. Думаю, ви бачите, яка щільність у верхній частині турнірної таблиці, у нас після кожного туру змінюється лідер.

– Все-таки, яка з команд матиме перевагу у лідерських перегонах?

– Матимуть перевагу команди з більшими бюджетами. Хоча гроші у футбол не грають, але вони можуть дати якісне підсилення.

– Які команди вас приємно здивували на рівні Першої ліги?

– Дуже сподобалась домашня гра проти Агробізнесу, тоді їх ще тренував Остап Маркевич. Мене здивувало, що команда приїхала грати у відкритий футбол. Ще більше поваги викликав той факт, що навіть після вилучення одного з їхніх футболістів Агробізнес все одно продовжував гнути свою лінію. Я люблю відкритий футбол і не розумію, для чого закриватись та мучитись.

– Ви ж розумієте, що умовний Агробізнес у матчах проти Шахтаря та Динамо на 99 відсотків буде грати від оборони, як це робить більшість команд УПЛ?

– Потрібно розуміти, що рівень та кваліфікація футболістів все-таки відрізняється. Так, завдяки бажанню команди Першої ліги мчать вперед, але потрібен і відповідний рівень кваліфікації.

– Багато футболістів Першої ліги скаржаться на відсутність ажіотажу та елементарних трансляцій їхніх поєдинків на телебаченні. Вас це також не влаштовує?

– Так, дійсно, є матчі, які заслуговують, щоб їх показували на телебаченні. Але як ми можемо на щось скаржитись? Подивіться, скільки людей на трибунах під час матчів УПЛ. Зараз така ситуація в країні, коли футбол відходить на другий план. Маленькими кроками ситуація покращується, проте не думаю, що найближчим часом ми повернемось на довоєнний рівень.

– Особисто вас ображає менша увага від ЗМІ?

– Ні, я до цього спокійно ставлюсь. Ніколи не прагнув надмірної уваги. Мені публічність не потрібна.

"Шевченко привчив українців до перемог"

– На правах екс-голкіпера збірної України – кілька слів про команду Шевченка...

– Збірна приємно вражає з кожною грою. Відчувається робота Шевченка та його тренерського штабу, помітний постійний прогрес як у командних діях, так і в кожного гравця індивідуально. На старті Шевченка дуже багато критикували. Як показав час, критика була неаргументованою. Всі завдання, які ставилися перед тренером, виконані.

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– Як оціните шанси збірної України на Євро-2020?

– Шевченко вже привчив українців до перемог. Тому я, як і більшість українців, тепер чекаю лише перемог. На це є підстави, адже команда не просто так дає результат.

– Чи бачите себе тренером після завершення кар’єри?

– Ні, поки не думав про це. Якщо й стану тренером, то максимум – тренером воротарів.

– Який основний меседж ви б зараз донесли до 16-річного Богдана Шуста?

– Я б нічого не змінював, якщо ви про це. У мене була мета, яку я виконав. Щодо самовіддачі, трудоголізму у мене до себе немає питань. Звичайно, якби повернути час та мати сьогоднішній досвід, все склалося б по-іншому. Але так не буває. Всі мої бажання та прагнення були правильними, скерованими в потрібне русло.

Євген Біленький, спеціально для Футбол 24

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