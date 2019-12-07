Костишин порадив СК Дніпро-1 поскаржитися на суддівство в матчі зі своєю командою

Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин поспілкувався із журналістами після розгрому СК Дніпро-1 (4:0) в рамках 17-го туру УПЛ.

"Для нас був гарний початок. Ми дуже агресивно вийшли. Команда добре рухалася і пресингувала, а завдання у хлопців було по можливості пресингувати весь матч. Хлопці були заведені, нам все вдавалося і ми забили гол з пенальті. Ну, а після вилучення і другого голу вже складно щось коментувати, адже за таких умов, як ми виглядали, СК Дніпро-1 було важко переломити хід гри. Тим більш, їх було на одного футболіста менше.

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Та мені і футболісти казали, що можна бути спокійніше (посміхається). Нам все вдавалося, але мені хотілося ще більшого, щоб було ще краще. Я сам по собі емоційний. У нас гарний виходив пресинг, і тут хлопці виконали те, про що ми і домовлялися. Тому я задоволений настроєм на гру, ну а результат я не хочу коментувати, оскільки у суперника було вилучення.

Хто цікавиться нашою командою, той знає, що трапилося, і це значно сильніше, ніж історія з комбайнами. У нашого капітана команди – велике горе, і ми грали для нього, і це не стосується комбайнів. Але я за те, щоб кожен тренер захищав свою команду. Якщо суддя помиляється, то тренер команду повинен захищати. Чому не так? Якщо суддя сьогодні помилявся, то нехай Дмитро Станіславович захищає свою команду. Тут нічого такого нема.

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Не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Вони помиляються знову і знову, а ти повинен робити вигляд, що все добре і бути толерантним? У кожного свій характер. У мене такий, що я не можу мовчати. Тому, якщо на думку представників Дніпра-1 було неправильне суддівство, то нехай висловлюють свою думку – це буде правильно. Нехай їх роботу розбирають відповідні комітети і відстороняють від ігор. А мовчання йде тільки на користь суддям, які помиляються дуже часто.

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Незалежно від рахунку, я збирався сьогодні випустити Бондаренка. Коли ми входили в сезон, то в колективі у нас була домовленість, що грають усі. І Бондаренко на це заслуговував, адже був найкращим бомбардиром у нас і у Другій лізі, і у Першій лізі. Він заслужив,щоб дебютувати в УПЛ. Він набрав кондиції і я його вітаю з першим матчем в Прем’єр-лізі за команду Колос, хоча він там за когось грав ще років вісім тому", – наводить слова Костишина офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що Колос розгромив дніпрян завдяки дублю Арні Вільх'яльмссона, а також голам Олега Ільїна та Євгена Смирного.

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