Шльонск у вольовому стилі переміг ЛКС у матчі 31-го туру Екстракляси, а українець Єгор Маценко розпочав вольову перемогу. Відео гола українця дивіться на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2023/24, 31-й тур

ЛКС – Шльонск – 1:2

Голи: Дані Рамірес, 53, (пен.) – Маценко, 71, Самєц-Талар, 76

Вилучення: Маценко, 81 (Шльонск)

Шльонск все ще зберігає шанси на чемпіонство та зійшовся з головним аутсайдером Екстракляси – ЛКС. Перший тайм пройшов без голів, а по перерві Дані Рамірес голом з пенальті вивів ЛКС вперед.

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Шльонск відігрався на 71-й хвилині. Зробив це Єгор Маценко, який ударом в падінні головою замкнув навіс з кутового. А через 5 хвилин Самєц-Талар переправив у ворота м'яч після скидки Єзерського, принісши перемогу Шльонску, який догравав у меншості – Маценко отримав другу жовту на 81-й хвилині.

Таким чином, Шльонск набрав 54 очки та наблизився до Ягеллонії, а ЛКС остаточно вилетів з Екстракляси з 21 балами в активі.

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