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Лунін потрапив на головну сторінку Marca – видання засипає українця компліментами

13:47 1383 Читать на русском
Лунін потрапив на головну сторінку Marca – видання засипає українця компліментами
Лунін і його потенційні конкуренти / Marca

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін засвітився в популярній іспанській газеті.

Андрій Лунін офіційно був представлений гравцем Реала та став центральною фігурою в сьогоднішньому випуску газети Marca. 19-річний українець потрапив на першу шпальту видання, де пишуть, що він позмагається за місце у воротах мадридців з 4 конкурентами.

На сайті Marca запевняє, що Реал матиме голкіперську позицію з найкращими у світі варіаціями. Іспанські журналісти приходять до висновку, що за роль першого номера в Мадриді боротимуться Тібо Куртуа, Кейлор Навас і Андрій Лунін. Видання називає їх "тріо мрії".

Бельгієць повинен незабаром підсилити "вершкових", доля Наваса ще вирішується, а Лунін повинен виграти конкуренцію в Кіко Касільї та Люки Зідана і залишитися в першій команді.

Лунін на презентації Реала повторив долю 45-мільйонного новачка, і це не погано

Теги
Головне Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Трансфери Реал Мадрид
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