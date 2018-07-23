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Реал презентує Луніна: онлайн-трансляція

14:26 1648 Читать на русском
Реал презентує Луніна: онлайн-трансляція
Реал презентував Луніна

Український голкіпер Андрій Лунін представлений як новий гравець мадридського Реала.

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Теги
Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Головне
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