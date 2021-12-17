В Іспанії відбулося жеребкування 1/16 фіналу Копа дель Рей. Саме з цієї стадії розпочинають боротьбу Реал, Атлетіко, Барселона і Атлетік Більбао.

Мадридський Реал знову зустрінеться зі своїм нічним жахіттям – Алькояно. Нагадаємо, що у минулому сезоні представник 3-го дивізіону вже обігрував королівський клуб на цій же стадії. То був єдиний поєдинок Андрія Луніна за Реал. Після цього він не захищав ворота "бланкос" в офіційних матчах.

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Барселона проекзаменує Лінарес, Атлетіко зустрінеться з Райо Махадаонда, а Більбао позмагається з Манча‑Реаль, який напередодні вибив Гранаду.

Матчі 1/16 фіналу Кубка Короля відбудуться 4, 5 і 6 січня. Іспанські гранди проведуть свої поєдинки в гостях.

Нагадаємо, що Лунін ще не грав за Реал у поточному сезоні. Він повинен отримати перші хвилини якраз у Кубку Іспанії.