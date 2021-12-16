Напередодні позитивні тести здали Лука Модріч та Марсело. Однак вже наступного дня цей список поповнили ще п'ятеро – чотири гравці та асистент Карло Анчелотті.

Клопп звернувся до антивакцинаторів на тлі катастрофічних проблем АПЛ

Офіційний сайт Реала повідомив, що COVID-19 виявили у Гарета Бейла, Родріго, Марко Асенсіо та Андрія Луніна. Варто зауважити, що український голкіпер постраждав уже вдруге. До того ж перший раз був не так давно – лишень наприкінці літа.

До слова, наразі Реал впевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії. Після 17-ти турів мадридці випереджають найближчого переслідувача на вісім очок. Наступний свій матч команда Карло Анчелотті мала б зіграти 19 грудня проти Кадіса.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію