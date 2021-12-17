Відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії. Для кількох представників Ла Ліги цей раунд став останнім в рамках турніру.

Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Манча – Гранада – 1:0

Гол: Жозе Енріке, 21

Балеарес – Хетафе – 5:0

Голи: Орфіла, 6, 44, Діонізі, 68, Мартінес, 70, Вінісіус, 89

Вилучення: Кабако (Хетафе, пряма червона)

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Хетафе – один із аутсайдерів Ла Ліги, однак такого фіаско від мадридців ніхто не очікував. Вони не просто поступилися команді із третього дивізіону, а зробили це ганебно. Балеарес відправив у ворота суперника аж п'ять "сухих" м'ячів.

Також вилетіла Гранада (15-те місце в Ла Лізі). Андалузці пропустили від Манчі лише один м'яч, але слід зауважити, що ця команда представляє четверту іспанську лігу.