В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Копа-дель-Рей. Именно с этой стадии приступают к борьбе Реал, Атлетико, Барселона и Атлетик Бильбао.

Мадридский Реал снова встретится со своим ночным кошмаром – Алькояно. Напомним, что в прошлом году представитель 3-го дивизиона уже обыгрывал королевский клуб на этой же стадии. Это был единственный поединок Андрея Лунина в сезоне. После этого он не защищал ворота "бланкоса" в официальных матчах.

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Барселона проэкзаменует Линарес, Атлетико встретится с Райо Махадаонда, а Бильбао сразится с Манча-Реаль, выбившим Гранаду.

Матчи 1/16 финала Кубка Короля состоятся 4, 5 и 6 января. Испанские гранды сыграют в гостях.

Напомним, что Лунин еще не играл за "Реал" в текущем сезоне. Он должен получить первые минуты как раз в Кубке Испании.