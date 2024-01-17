В Іспанії розкрили причини, чому саме голкіпер Реала Андрій Лунін зіграє в матчі проти Атлетіко.

У 1/8 фіналу Кубка Іспанії на команду Карло Анчелотті чекає протистояння з сусідом. Наставник Реала вже повідомив, що проти Атлетіко в старті вийде Андрій Лунін, але в неділю, 21 січня, проти Альмерії зіграє Кепа.

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Згідно з інформацією Defensa Central, основною причиною того, що Анчелотті вибрав на матч проти "матрацників" Луніна є порада від тренера воротарів Реала Луїса Льопіса. Фахівець вважає, що гра може закінчитися серією пенальті, а українець досить непогано справляється з 11-метровими.

"У пенальті він кращий за Кепу. Українець майже як Куртуа в цьому", – цитує видання Льопіса.

Нагадаємо, що Андрій Лунін проводить один з найкращих сезонів в Реалі. Українець зіграв за мадридців у 11 матчах, в п'яти з яких зумів зберегти свої ворота "сухими".

Реал зіграє проти Атлетіко завтра, 18 січня. Початок матчу о 22:30 за київським часом.

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