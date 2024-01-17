В Испании раскрыли причины, почему именно голкипер Реала Андрей Лунин сыграет в матче против Атлетико.

В 1/8 финала Кубка Испании команду Карло Анчелотти ждет противостояние с соседом. Наставник Реала уже сообщил, что против Атлетико в старте выйдет Андрей Лунин, но в воскресенье, 21 января, против Альмерии сыграет Кепа.

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Согласно информации Defensa Central, основной причиной того, что Анчелотти выбрал на матч против "матрасников" Лунина является совет от тренера вратарей Реала Луиса Льописа. Специалист считает, что игра может закончиться серией пенальти, а украинец довольно неплохо справляется с 11-метровыми.

"В пенальти он лучше Кепы. Украинец почти как Куртуа в этом", – цитирует издание Льописа.

Напомним, что Андрей Лунин проводит один из лучших сезонов в Реале. Украинец сыграл за мадридцев в 11 матчах, в пяти из которых сумел сохранить свои ворота "сухими".

Реал сыграет против Атлетико завтра, 18 января. Начало матча в 22:30 по киевскому времени.

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