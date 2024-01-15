Головний тренер Реала Карло Анчелотті продовжує свої експерименти. Напередодні його команда у фіналі Суперкубка Іспанії розгромила Барселону (4:1), а український голкіпер Андрій Лунін, який неочікувано з'явився у старті, відіграв вище всяких похвал.

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Попри це, після гри італієць зробив несподівану заяву, яка викликала чимало запитань.

"Кепа гратиме в Ла Лізі", – цитує Анчелотті Madrid Xtra.

"Кепа повернеться у чемпіонаті, а Лунін зіграє проти Атлетіко", – додав дон Карло, знявши всі питання щодо можливих маніпуляцій.

Зрештою, таке рішення може бути і визнанням заслуг Луніна: наступний матч Реал проведе у четвер, 18 січня, в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Атлетіко і саме надійна гра українця має допомогти "вершковим" пройти суперника у принциповому мадридському дербі. Натомість на гру 20-го туру Ла Ліги проти Альмерії можна випустити і нестабільного Кепу – зірковий напад нівелює можливі промахи іспанця у поєдинку проти найгіршої команди чемпіонату.

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