Півзахисник Дані Себальйос твердо налаштований покинути Сантьяго Бернабеу після завершення сезону.

Лунін близький до нового контракту з Реалом – The Athletic повідомив деталі

У 2017 році Реал заплатив за гравця Бетіса 16,5 млн євро, але той так і не зміг стати важливим виконавцем для мадридців. Себальйос мав змінити клуб ще минулого літа, якби Анчелотті обіцянками регулярної практики не вмовив його продовжити контракт до 2027-го. Втім, по сезону Дані залишається резервістом – всього 573 хвилини на полі, один гол та один асист.

Себальйоса сватали назад в Бетіс, проте журналіст Сіро Лопес повідомляє про зрадницькі наміри 27-річного хавбека. Він нібито вже має попередню угоду з принциповим суперником Реала – Атлетіко! "Матрацники" планують почати переговори, щоб вмовити сусідів відпустити гравця. Transfermarkt оцінює Себальйоса у 8 млн євро.

Баварія розписала нічию з Реалом у першому півфіналі ЛЧ – Лунін пропустив у ближній, Вінісіус і Кроос врятували Мадрид