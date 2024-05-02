Хавбек Реала узгодив зрадницький перехід до запеклого ворога – брехня Анчелотті стала останньою краплею
Далеко не всі гравці Реала готові задоволено збирати трофеї, безпросвітно сидячи на лаві запасних.
Півзахисник Дані Себальйос твердо налаштований покинути Сантьяго Бернабеу після завершення сезону.
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У 2017 році Реал заплатив за гравця Бетіса 16,5 млн євро, але той так і не зміг стати важливим виконавцем для мадридців. Себальйос мав змінити клуб ще минулого літа, якби Анчелотті обіцянками регулярної практики не вмовив його продовжити контракт до 2027-го. Втім, по сезону Дані залишається резервістом – всього 573 хвилини на полі, один гол та один асист.
Себальйоса сватали назад в Бетіс, проте журналіст Сіро Лопес повідомляє про зрадницькі наміри 27-річного хавбека. Він нібито вже має попередню угоду з принциповим суперником Реала – Атлетіко! "Матрацники" планують почати переговори, щоб вмовити сусідів відпустити гравця. Transfermarkt оцінює Себальйоса у 8 млн євро.
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