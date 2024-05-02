Під час першого півфінального матчу Ліги чемпіонів із дортмундською Борусією універсальний захисник ПСЖ Лукас Ернандес отримав травму. У четвер, 2 травня, офіційний сайт паризького клубу опублікував дані про діагноз старшого з братів Ернандес – захисник порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна і буде змушений пропустити Євро-2024. Також він буде недоступний більшу частину сезону 2024/25.

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Це – велика втрата для збірної Франції, оскільки головний тренер "Ле бльо" Дідьє Дешам розраховував на Лукаса як універсала, здатного однаково якісно "закрити" позиції центрального оборонця та лівого захисника.

Це не перша травма гравця ПСЖ подібного роду. Під час першого матчу на ЧС-2022 з Австралією Лукас отримував розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна.

У найближчі кілька днів Ернандес ляже під ніж.

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